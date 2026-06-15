В Актобе открываются новые общественные пространства

В Актобе продолжается работа по созданию комфортных условий для отдыха жителей. Благодаря государственно-частному партнерству и поддержке спонсоров в городе активно развивается сеть общественных пространств.

Недавно новый облик получила одна из значимых городских территорий — площадь возле автовокзала. На призыв акима города внести вклад в благоустройство Актобе откликнулась молочная компания «Айс», которая взяла на себя полное обновление данной территории.

В рамках проекта участок площадью 3800 квадратных метров был преобразован в современное общественное пространство. Здесь проведено озеленение, установлена автоматическая система полива. Для комфортного отдыха горожан уложена брусчатка «Бавария», установлены скамейки и парковые фонари, смонтирована система освещения.

Одним из главных украшений обновленного объекта стал старый фонтан, который не работал более 30 лет. После реконструкции он вновь начал функционировать и уже становится популярным местом отдыха жителей и гостей города.

Напомним, в январе этого года аким города был презентован ряд проектов по модернизации общественных пространств. Программа предусматривает обновление заброшенных аллей, скверов и неиспользуемых территорий. Всего проект охватывает 26 объектов.

В последние годы особое внимание уделяется привлечению спонсорских средств для благоустройства. Если в 2024 году при поддержке меценатов было обновлено 5 объектов, то в 2025 году их число достигло 15. Среди них — парки, скверы и первый в городе профессиональный скейт-парк.

Развитие общественных пространств не только повышает качество жизни горожан, но и способствует улучшению архитектурного облика Актобе, укреплению экологической ситуации и созданию возможностей для активного и комфортного досуга. Работа в этом направлении будет продолжена, способствуя дальнейшему развитию Актобе как современного и удобного для жизни города.