В ноябре 2025 года деятельность Агентства по регулированию и развитию финансового рынка была сосредоточена на защите прав потребителей финансовых услуг. Основное внимание уделялось обращениям заемщиков, связанным с мошенническими действиями, реструктуризацией потребительских кредитов и снижением долговой нагрузки, передает BAQ.kz.

По данным АРРФР за месяц агентством было рассмотрено 11 472 обращения физических и юридических лиц по вопросам деятельности финансовых организаций и коллекторских агентств. По сравнению с октябрём количество обращений сократилось на 8,9%, однако проблематика жалоб остаётся прежней и носит системный характер.

Почти половина всех обращений пришлась на банковский сектор — 47,1%. Существенная доля жалоб также зафиксирована в отношении микрофинансовых организаций — 42,1%. На коллекторские агентства пришлось 8,5% обращений, на страховые компании — 2,1%, на иные организации — 0,2%.

По итогам рассмотрения обращений и выявленных нарушений Агентство применило меры надзорного реагирования в отношении финансовых организаций и коллекторов. В ноябре вынесено 11 рекомендательных мер, 1 письменное предписание, а также наложено 9 административных штрафов на общую сумму 5 млн тенге. Нарушения касались несвоевременного обновления кредитных историй, неправомерных операций по счетам, задержек страховых выплат и нарушений порядка взыскания задолженности.

Большая часть мер воздействия была применена к банкам второго уровня и коллекторским агентствам. В отношении банков вынесены рекомендательные меры и назначены штрафы, микрофинансовые организации также привлечены к административной ответственности. Коллекторские агентства получили наибольшее количество штрафов и одно письменное предписание. В отношении страховых организаций применены рекомендательные меры.

Параллельно Агентством продолжается реализация Программы рефинансирования ипотечных займов, направленной на сохранение единственного жилья и снижение долговой нагрузки населения. По состоянию на 1 декабря 2025 года в рамках программы банки рефинансировали ипотечные займы, выданные в 2004–2009 годах, на сумму 210,8 млрд тенге, охватив 33,1 тыс. заемщиков.

Также продолжается работа по конвертации и рефинансированию валютной ипотеки, выданной до 2016 года. Банками уже обработано 16 тыс. таких займов на сумму 114,3 млрд тенге. Дополнительно оказывается финансовая поддержка социально уязвимым слоям населения, чьи ипотечные займы ранее были рефинансированы. К началу декабря дополнительные меры поддержки получили 10,6 тыс. заемщиков на сумму 99,9 млрд тенге.