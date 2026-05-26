Казахстан и Россия могут вывести экономические отношения на новый уровень

По мере усиления санкций против России меняется и структура мировой торговли. Одни страны сталкиваются с экономическими потерями, другие - получают новые возможности для роста. По мнению экономиста Айбара Олжая, Казахстан сегодня относится именно ко второй категории и должен использовать ситуацию в своих национальных интересах, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По итогам 2025 года внешний товарооборот Казахстана составил 144 миллиарда долларов. Из них 27,4 миллиарда долларов пришлось на торговлю с Россией. Таким образом, почти пятая часть всей внешней торговли страны по-прежнему связана с соседним государством.

Сегодня в Казахстане работают более 21 тысячи предприятий с участием российского капитала. Общий объем инвестиций, привлеченных из России, превысил 29 миллиардов долларов. Основные вложения направлены в машиностроение, металлургию, нефтехимию и агропромышленный сектор.

Как считает Айбар Олжай, в нынешней геополитической ситуации Казахстан должен действовать не эмоционально, а прагматично - исходя из собственных экономических интересов.

"В мировой экономике существует интересный парадокс: во время любого крупного кризиса одни страны проигрывают, а другие получают выгоду. Сейчас против России введены санкции, торговля уже не работает так, как раньше. Это можно назвать одним из крупнейших экономических кризисов современности", - отметил экономист.

По его словам, на российском рынке уже появляются свободные ниши, которые Казахстан мог бы занять. Особенно это касается логистики, пищевой промышленности, легкой промышленности, производства строительных материалов и переработки.

Эксперт также считает, что Казахстану важно максимально эффективно использовать свой транзитный потенциал.

"В такой ситуации Казахстан должен оказаться не среди проигравших, а среди тех государств, которые получают выгоду. Этого требуют наши национальные интересы. Казахстан ни с кем не воюет и рассматривает любые договоренности через призму собственных интересов. Тогда почему бы не воспользоваться освободившимся крупным рынком соседней страны?" - заявил Айбар Олжай.

Уже завтра Президент России Владимир Путин прибудет в Казахстан с государственным визитом. Экономист полагает, что эта поездка может придать новый импульс торгово-экономическим отношениям между двумя странами.

По мнению Олжая, сегодня для Казахстана важно не только защититься от внешних экономических потрясений, но и научиться извлекать из них практическую выгоду.