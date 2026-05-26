Деньги из ЕНПФ станут менее доступными: что изменится с 5 июня

В Казахстане снова меняются правила использования пенсионных накоплений. Уже с 5 июня 2026 года вырастет так называемый порог минимальной достаточности - это сумма, которая обязательно должна оставаться на пенсионном счете после снятия денег на жилье, ипотеку или лечение, передает BAQ.kz.

Проще говоря, казахстанцы смогут использовать меньше денег из своих накоплений, потому что государство увеличивает минимальный остаток, который нельзя трогать.

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Сейчас, чтобы снять часть денег из ЕНПФ, на счету должен оставаться определенный запас средств - считается, что этих денег человеку должно хватить на будущую пенсию.

Теперь правила расчета изменят. Государство будет учитывать:

- доходность пенсионных накоплений на уровне 9% в год;

- ежегодное повышение пенсионных выплат на 8%.

Из-за этого минимальный порог снова станет выше.

Для обычных вкладчиков это означает одно: после обновления правил доступная сумма для снятия может уменьшиться.

Например, если раньше человек мог использовать часть накоплений на покупку квартиры или лечение, то после повышения порога часть этих денег придется оставить на пенсионном счете.

При этом в документе отдельно указано, что новый порог не может быть ниже прошлогоднего уровня. То есть уменьшения ждать не стоит - показатель будет только расти.

Точные новые суммы для каждого возраста ЕНПФ должен опубликовать в течение трех рабочих дней после вступления правил в силу.

Именно тогда станет понятно, сколько денег казахстанцы смогут снять в 2026 году, а сколько обязаны будут оставить на будущую пенсию.