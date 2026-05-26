Завод за 78 млрд в Дубовке: зачем Казахстану новый коксохим и что будет с экологией?

В Карагандинской области построят коксохимический завод мощностью до 1 млн тонн продукции в год

Сегодня 2026, 14:35
В поселке Дубовка Абайского района Карагандинской области планируют построить новый завод по производству металлургического кокса стоимостью более 78 млрд тенге. Проект уже вызывает общественный интерес не только из-за масштабных инвестиций, но и из-за возможного воздействия на экологию.

Редакция BAQ.KZ отправила официальный запрос в Министерство энергетики, чтобы узнать подробности.

Что известно о проекте

Металлургический кокс - это переработанный при очень высокой температуре уголь. Внешне он напоминает плотные черные пористые куски топлива. Такой материал необходим металлургии: именно с его помощью выплавляют чугун, сталь и ферросплавы. Проще говоря, без кокса невозможно представить работу крупных металлургических заводов.

Сегодня Казахстан частично зависит от поставок подобной продукции, поэтому новый завод рассматривают как часть развития собственной промышленности и металлургии.

По данным Министерства энергетики, основной объем кокса будет направляться на предприятия Карагандинской, Павлодарской и Актюбинской областей. Это крупнейшие промышленные регионы страны, где работают металлургические и ферросплавные заводы.

Часть продукции также планируют отправлять на экспорт, в том числе в Китай, где спрос на металлургическое сырье остается высоким.

В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что проект реализует Kazakhstan Success Coking Energy. Финансирование строительства будет осуществляться полностью за счет частных инвестиций.

Новый завод в Дубовке планируют запускать в два этапа. Сначала предприятие сможет выпускать около 500 тысяч тонн металлургического кокса в год, а после выхода на полную мощность - до 1 млн тонн продукции ежегодно.

Запуск предприятия ожидается в 2029–2031 годах.

Почему появились вопросы к экологии

Коксохимическое производство традиционно считается одной из самых экологически чувствительных отраслей тяжелой промышленности. Во время переработки угля в атмосферу могут выделяться оксиды азота, сернистые соединения, угарный газ и мелкодисперсные частицы, которые напрямую влияют на качество воздуха и состояние окружающей среды.

Именно поэтому проект в Дубовке уже сейчас вызывает вопросы у жителей и экологов - насколько безопасным окажется новое предприятие для региона.

В Министерстве энергетики утверждают, что на заводе планируют использовать современную технологию Heat Recovery + CDQ (сухое тушение кокса с утилизацией тепла). Сегодня такие решения считаются одним из наиболее экологичных форматов коксохимического производства и активно применяются на крупных металлургических предприятиях Азии и Европы.

Суть технологии заключается в том, что раскаленный кокс охлаждается не водой, как на традиционных заводах, а в закрытой системе с повторным использованием тепловой энергии. Это позволяет одновременно снизить выбросы и вырабатывать дополнительную электроэнергию за счет утилизации промышленного тепла.

По данным международных исследований, системы CDQ позволяют существенно сократить выбросы пыли, оксидов серы и углерода, а также снизить потребление воды. В ряде проектов фиксировалось уменьшение выбросов загрязняющих веществ на десятки процентов по сравнению с классическим "мокрым" тушением кокса.

Кроме того, технология Heat Recovery помогает возвращать в производственный цикл тепло, которое на обычных предприятиях просто уходит в атмосферу. Исследования в металлургической отрасли показывают, что подобные системы способны заметно повысить энергоэффективность заводов и сократить углеродный след производства.

В Министерстве энергетики также сообщили, что на предприятии планируют установить комплексы очистки газов, автоматизированный экологический мониторинг и замкнутую систему водоснабжения. Последняя предполагает, что производственные стоки не будут сбрасываться во внешнюю среду.

Какие технологии обещают внедрить

На предприятии планируют установить:

- систему сухого тушения кокса (CDQ);
- комплексы очистки газов;
- автоматизированную систему управления производством;
- экологический мониторинг в круглосуточном режиме;
- замкнутую систему водоснабжения.

В Министерстве энергетики утверждают, что по сравнению с традиционными технологиями выбросы SO₂, NOx и твердых частиц удастся сократить на 70–85%.

Что сейчас происходит с экологической экспертизой

На данный момент проект еще не получил окончательного экологического заключения и продолжает проходить предусмотренные законом процедуры оценки воздействия на окружающую среду.

Как сообщили BAQ.KZ в департаменте экологии Карагандинской области, сейчас специалисты рассматривают документы, поданные компанией в рамках экологической оценки проекта.

Речь идет о так называемом скрининге воздействия - предварительном этапе, во время которого определяется, насколько серьезным может быть влияние будущего предприятия на воздух, воду, почву и окружающую среду в целом. На этом этапе также устанавливается объем дальнейших исследований и перечень обязательных экологических требований для инвестора.

Кроме того, проводится анализ материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), включая предполагаемые выбросы, технологии очистки, систему водоснабжения и меры по снижению экологической нагрузки.

"Дата выдачи заключения по определению сферы оценки воздействия на окружающую среду и скринингу воздействия намечаемой деятельности назначена на 11 июня 2026 года", - сообщили в ведомстве.

Фактически именно после этого этапа станет понятнее, какие дополнительные экологические исследования потребуется провести и какие условия могут быть выдвинуты для реализации проекта.

Таким образом, окончательные выводы о возможном влиянии будущего завода на экологию региона пока не представлены, а сама процедура экологической экспертизы еще продолжается.

Откуда будут брать уголь

Сырьевую базу для будущего завода обеспечит месторождение коксующегося угля "Дубовский", расположенное в Карагандинской области. Именно этот уголь считается основным компонентом для производства металлургического кокса, который используется в сталелитейной и ферросплавной промышленности.

В Министерстве энергетики сообщили, что инвестор получил право на разработку месторождения по итогам аукциона, прошедшего в 2025 году.

По сути, речь идет о создании замкнутой производственной цепочки - от добычи угля до выпуска готовой продукции внутри одного региона. Власти считают, что такой подход позволит снизить зависимость от внешних поставок сырья и обеспечить стабильную загрузку будущего предприятия.

В ведомстве подчеркивают, что месторождение "Дубовский" рассматривается как стратегический источник сырья для проекта и должно полностью покрыть потребности завода после выхода на полную мощность.

Что проект даст региону

В Министерстве энергетики считают, что строительство нового коксохимического предприятия может стать одним из крупных индустриальных проектов региона в ближайшие годы.

Ожидается, что запуск завода даст импульс развитию металлургической и углехимической отраслей Казахстана, а также поможет увеличить объемы переработки сырья внутри страны. Власти подчеркивают, что речь идет не просто о добыче угля, а о производстве продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Во время строительства предприятия планируют создать более 500 временных рабочих мест. После ввода завода в эксплуатацию постоянную работу смогут получить около 500 человек - от технических специалистов и инженеров до сотрудников производственных и сервисных служб.

Кроме того, реализация проекта может повлиять и на развитие сопутствующей экономики - логистики, транспортной инфраструктуры, сервисных услуг и малого бизнеса в регионе.

В министерстве также рассчитывают, что выпуск собственного металлургического кокса позволит укрепить экспортный потенциал страны и повысить конкурентоспособность казахстанской металлургии на внешних рынках.

