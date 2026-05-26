Завод за 78 млрд в Дубовке: зачем Казахстану новый коксохим и что будет с экологией?

Металлургический кокс - это переработанный при очень высокой температуре уголь. Внешне он напоминает плотные черные пористые куски топлива. Такой материал необходим металлургии: именно с его помощью выплавляют чугун, сталь и ферросплавы. Проще говоря, без кокса невозможно представить работу крупных металлургических заводов.

Сегодня Казахстан частично зависит от поставок подобной продукции, поэтому новый завод рассматривают как часть развития собственной промышленности и металлургии.

По данным Министерства энергетики, основной объем кокса будет направляться на предприятия Карагандинской, Павлодарской и Актюбинской областей. Это крупнейшие промышленные регионы страны, где работают металлургические и ферросплавные заводы.

Часть продукции также планируют отправлять на экспорт, в том числе в Китай, где спрос на металлургическое сырье остается высоким.

В Министерстве энергетики Казахстана сообщили, что проект реализует Kazakhstan Success Coking Energy. Финансирование строительства будет осуществляться полностью за счет частных инвестиций.

Новый завод в Дубовке планируют запускать в два этапа. Сначала предприятие сможет выпускать около 500 тысяч тонн металлургического кокса в год, а после выхода на полную мощность - до 1 млн тонн продукции ежегодно.

Запуск предприятия ожидается в 2029–2031 годах.