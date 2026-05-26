Завод за 78 млрд в Дубовке: зачем Казахстану новый коксохим и что будет с экологией?
В Карагандинской области построят коксохимический завод мощностью до 1 млн тонн продукции в год
В поселке Дубовка Абайского района Карагандинской области планируют построить новый завод по производству металлургического кокса стоимостью более 78 млрд тенге. Проект уже вызывает общественный интерес не только из-за масштабных инвестиций, но и из-за возможного воздействия на экологию.
Редакция BAQ.KZ отправила официальный запрос в Министерство энергетики, чтобы узнать подробности.
Что известно о проекте
Какие технологии обещают внедрить
На предприятии планируют установить:
- систему сухого тушения кокса (CDQ);
- комплексы очистки газов;
- автоматизированную систему управления производством;
- экологический мониторинг в круглосуточном режиме;
- замкнутую систему водоснабжения.
В Министерстве энергетики утверждают, что по сравнению с традиционными технологиями выбросы SO₂, NOx и твердых частиц удастся сократить на 70–85%.
Что сейчас происходит с экологической экспертизой
На данный момент проект еще не получил окончательного экологического заключения и продолжает проходить предусмотренные законом процедуры оценки воздействия на окружающую среду.
Как сообщили BAQ.KZ в департаменте экологии Карагандинской области, сейчас специалисты рассматривают документы, поданные компанией в рамках экологической оценки проекта.
Речь идет о так называемом скрининге воздействия - предварительном этапе, во время которого определяется, насколько серьезным может быть влияние будущего предприятия на воздух, воду, почву и окружающую среду в целом. На этом этапе также устанавливается объем дальнейших исследований и перечень обязательных экологических требований для инвестора.
Кроме того, проводится анализ материалов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), включая предполагаемые выбросы, технологии очистки, систему водоснабжения и меры по снижению экологической нагрузки.
"Дата выдачи заключения по определению сферы оценки воздействия на окружающую среду и скринингу воздействия намечаемой деятельности назначена на 11 июня 2026 года", - сообщили в ведомстве.
Фактически именно после этого этапа станет понятнее, какие дополнительные экологические исследования потребуется провести и какие условия могут быть выдвинуты для реализации проекта.
Таким образом, окончательные выводы о возможном влиянии будущего завода на экологию региона пока не представлены, а сама процедура экологической экспертизы еще продолжается.
Откуда будут брать уголь
Сырьевую базу для будущего завода обеспечит месторождение коксующегося угля "Дубовский", расположенное в Карагандинской области. Именно этот уголь считается основным компонентом для производства металлургического кокса, который используется в сталелитейной и ферросплавной промышленности.
В Министерстве энергетики сообщили, что инвестор получил право на разработку месторождения по итогам аукциона, прошедшего в 2025 году.
По сути, речь идет о создании замкнутой производственной цепочки - от добычи угля до выпуска готовой продукции внутри одного региона. Власти считают, что такой подход позволит снизить зависимость от внешних поставок сырья и обеспечить стабильную загрузку будущего предприятия.
В ведомстве подчеркивают, что месторождение "Дубовский" рассматривается как стратегический источник сырья для проекта и должно полностью покрыть потребности завода после выхода на полную мощность.
Что проект даст региону
В Министерстве энергетики считают, что строительство нового коксохимического предприятия может стать одним из крупных индустриальных проектов региона в ближайшие годы.
Ожидается, что запуск завода даст импульс развитию металлургической и углехимической отраслей Казахстана, а также поможет увеличить объемы переработки сырья внутри страны. Власти подчеркивают, что речь идет не просто о добыче угля, а о производстве продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Во время строительства предприятия планируют создать более 500 временных рабочих мест. После ввода завода в эксплуатацию постоянную работу смогут получить около 500 человек - от технических специалистов и инженеров до сотрудников производственных и сервисных служб.
Кроме того, реализация проекта может повлиять и на развитие сопутствующей экономики - логистики, транспортной инфраструктуры, сервисных услуг и малого бизнеса в регионе.
В министерстве также рассчитывают, что выпуск собственного металлургического кокса позволит укрепить экспортный потенциал страны и повысить конкурентоспособность казахстанской металлургии на внешних рынках.
