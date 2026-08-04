1100 км дорог ремонтируют в Актюбинской области

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев прибыл с рабочей поездкой в Актюбинскую область.

В настоящее время реализация поручений Главы государства по развитию транспортно-логистической инфраструктуры является одним из ключевых направлений стратегического развития страны. Крупные проекты в сфере дорожного строительства находятся на постоянном контроле Правительства.

Первым объектом посещения стал участок автомобильной дороги республиканского значения «Актобе – Карабутак – Улгайсын». Здесь Первому заместителю Премьер-министра доложили о темпах строительно-монтажных работ, а также об обеспеченности проекта необходимыми материально-техническими ресурсами.

После завершения реконструкции направления «Улгайсын – Саксаульск» и автомобильной дороги «Актобе – Карабутак – Улгайсын» значительно увеличится их пропускная способность, улучшится транспортная связанность регионов и укрепится международный транзитный потенциал Казахстана.

Напомним, сегодня Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе телемоста официально дал старт строительству автомобильных дорог «Кызылорда – Саксаульск», «Улгайсын – Саксаульск» и «Бейнеу – Саксаульск». В своем выступлении Глава государства подчеркнул, что развитие транспортных коридоров будет способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики и усилению потенциала регионов.

«Глава государства поручил завершить реализацию этих проектов качественно и в установленные сроки. Поэтому необходимо обеспечить слаженную организацию строительных работ и оперативно решать все возникающие вопросы. Эти дороги сыграют важную роль в развитии транспортной инфраструктуры западных регионов и дальнейшем укреплении транзитного потенциала нашей страны», — отметил Нурлыбек Налибаев.

По словам председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» Дархана Иманашева, к реализации проектов привлечены опытные подрядные организации. В настоящее время работы начаты на всех участках, а вопросы обеспечения необходимыми строительными материалами полностью решены.

В свою очередь аким Актюбинской области Асхат Шахаров отметил, что в регионе реализуются и другие крупные дорожные проекты. В настоящее время активными темпами ведутся работы на направлениях «Эмба – Шалкар», «Кандыагаш – Шалкар», а также на автомобильной дороге в направлении Костаная через село имени Т. Жургенова. Кроме того, прорабатывается проект развития транспортного направления «Кызылорда – Костанай», которое также пройдет по территории Актюбинской области. После завершения этих проектов качество автомобильных дорог региона значительно улучшится, а их состояние будет приведено в соответствие с нормативными требованиями.

Общая протяженность автомобильных дорог республиканского значения в регионе составляет 1 875 километров. В текущем году строительством, реконструкцией и ремонтом охвачено 1 122,5 километра дорог. Из них 856 километров реконструируются, также проводится капитальный ремонт двух мостов.

Кроме того, продолжается реконструкция автомобильного пункта пропуска «Алимбет». В настоящее время 88 процентов автомобильных дорог республиканского значения в области находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Реализация проектов по модернизации дорожной инфраструктуры придаст новый импульс социально-экономическому развитию региона, повысит транспортную связанность и укрепит транзитный потенциал Казахстана.