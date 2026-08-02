После волны критики Димаш выступил с обращением к поклонникам

Певец Димаш Кудайберген прокомментировал критику, которая появилась после премьеры клипа на народную песню Aqerke. Видео вышло 31 июля и вызвало активное обсуждение в соцсетях. Часть пользователей заявила, что артисту не хватает авторского репертуара и сильного продюсирования, а также упрекнула его в чрезмерном увлечении оперным вокалом.

В ответ Димаш записал видеообращение в Instagram, подчеркнув, что уважает как поддержку, так и конструктивную критику.

Эта работа стала для меня особенной. Я сознательно выбрал современное звучание с элементами ethno pop, dance pop и EDM. Моей целью было не изменить народную песню, а сделать ее ближе и понятнее слушателям из разных стран, — сказал певец.

Артист также отметил, что за последние десять лет исполнял музыку самых разных жанров, однако основу его репертуара составляют авторские или самостоятельно спродюсированные композиции. По его словам, главная цель его творчества — популяризация казахской культуры за рубежом, а не создание «хитов-однодневок».

В завершение Димаш сообщил, что уже готовит новую песню на турецком языке. Дату релиза и название композиции он пока не раскрыл.