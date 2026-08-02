Как спасают животных от жары, показали в зоопарке Алматы
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В Алматинском зоопарке рассказали, как помогают животным пережить летний зной. Для разных видов предусмотрены свои способы охлаждения — от бассейнов и грязевых ванн до водяного тумана и фруктового мороженого.
Белая медведица Пурга, бегемоты, тапиры и тигры спасаются от жары в бассейнах, где могут проводить по несколько часов. Носороги предпочитают грязевые ванны, которые помогают охладиться и защищают кожу от солнца и насекомых, а слоны принимают пылевые ванны.
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Для верблюдов, лам, лошадей, яков, бизонов, а также больших и малых кошек мы организовали освежающий водяной туман, который помогает легче переносить высокие температуры, — сообщили в зоопарке.
Особое летнее угощение получают некоторые приматы. Шимпанзе Паша и Лола лакомятся фруктовым мороженым, приготовленным из абрикосов, яблок, черешни и малины. В зоопарке отметили, что в жаркую погоду сотрудники делают все возможное, чтобы животные чувствовали себя максимально комфортно.
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