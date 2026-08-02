Как спасают животных от жары, показали в зоопарке Алматы

В Алматинском зоопарке рассказали, как помогают животным пережить летний зной. Для разных видов предусмотрены свои способы охлаждения — от бассейнов и грязевых ванн до водяного тумана и фруктового мороженого.

Белая медведица Пурга, бегемоты, тапиры и тигры спасаются от жары в бассейнах, где могут проводить по несколько часов. Носороги предпочитают грязевые ванны, которые помогают охладиться и защищают кожу от солнца и насекомых, а слоны принимают пылевые ванны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алматы хайуанаттар бағы / Алматинский зоопарк (@almatyzoo)

Для верблюдов, лам, лошадей, яков, бизонов, а также больших и малых кошек мы организовали освежающий водяной туман, который помогает легче переносить высокие температуры, — сообщили в зоопарке.

Особое летнее угощение получают некоторые приматы. Шимпанзе Паша и Лола лакомятся фруктовым мороженым, приготовленным из абрикосов, яблок, черешни и малины. В зоопарке отметили, что в жаркую погоду сотрудники делают все возможное, чтобы животные чувствовали себя максимально комфортно.