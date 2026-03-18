В первом квартале 2026 года библиотеки Казахстана посетили 11 121 048 человек. Данный показатель отражает высокий интерес населения к чтению и библиотечным услугам, передает BAQ.kz

Согласно статистическим данным, по числу посетителей лидируют Северо-Казахстанская, Туркестанская и Акмолинская области. Так, в библиотеках СКО побывали 967 458 человек, в Туркестанской области — 760 261, в Акмолинской - 713 640 человек.

По словам специалистов, рост посещаемости связан с активной работой библиотек: проведением культурно-просветительских мероприятий, литературных встреч, развитием читательских клубов, а также обновлением книжного фонда.

Кроме того, по итогам первого квартала был составлен рейтинг самых популярных книг среди читателей библиотек.

В список вошли произведения казахстанских авторов:

Азильхан Нуршайхов - «Махаббат, қызық мол жылдар»

Бердибек Сокпакбаев - «Менің атым Қожа»

Кабдеш Жумадилов - «Тағдыр»

Дулат Исабеков - «Қарғын»

Шерхан Муртаза - «Ай мен Айша»

Смагул Елубай - «Ақ боз үй»

Таким образом, классическая и современная казахстанская литература продолжает оставаться востребованной среди читателей.