Казахстан ограничил транзит газа: поставки в страны региона подорожали

Национальный перевозчик Қазақстан темір жолы в конце апреля отклонил заявки на транзит сжиженного углеводородного газа (СУГ) из России через территорию Казахстана в Таджикистан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал «Нефть и Газ Казахстана».

Как сообщает отраслевое агентство Argus, решение принято по просьбе "Таджикских железных дорог" в связи с перегрузкой инфраструктуры и скоплением вагонов с грузами.

На фоне ограничений, а также роста цен у российских поставщиков, в конце апреля подорожали спотовые партии СУГ с поставкой в Таджикистан, а также в Кыргызстан и Узбекистан.

Согласно индикативному балансу поставок между Россией и Таджикистаном на 2026 год, объём беспошлинных поставок СУГ составляет 50 тысяч тонн. В случае исчерпания этого лимита уже в мае цены могут продолжить рост.

Дополнительным фактором стало отсутствие спотовых поставок со стороны Тенгизшевройл — по данным источников, компания не направила на транспортировку ни одной партии с поставкой в мае.

По данным на 1–27 апреля, в Таджикистан было поставлено 25,7 тыс. тонн СУГ, из которых 20,7 тыс. тонн обеспечил «Тенгизшевройл».