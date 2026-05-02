Рыбакина приняла участие в танцевальном челлендже WTA
Сегодня 2026, 16:12
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Getty Images
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина неожиданно появилась в новом челлендже WTA, который набирает популярность в соцсетях, передает BAQ.KZ.
В опубликованном ролике спортсменки позируют с веерами и демонстрируют лёгкий, неформальный стиль. Вместе с Рыбакиной в видео снялись Арина Соболенко, Жасмин Паолини, Мирра Андреева и другие звезды тура. Видео сопровождается подписью: «Если сомневаешься — танцуй».
Последним турниром для Рыбакиной стал «тысячник» в Мадрид, где она дошла до 1/8 финала и уступила Анастасия Потапова.
Несмотря на вылет, казахстанка улучшила свои позиции в рейтинге — её очки выросли с 8500 до 8555.
Следующим турниром для Рыбакиной станет соревнование категории WTA-1000 в Рим, которое пройдёт с 6 по 17 мая на кортах Foro Italico.
When in doubt, dance it out 💃🪭#MMOPEN pic.twitter.com/BnNVDTMoxs— wta (@WTA) May 1, 2026
Самое читаемое
- Массовая драка в Алматы закончилась гибелью подростков
- В Казахстане стартовала национальная экспедиция по животноводству
- Казахстанца освободили в Польше: Токаев поблагодарил зарубежных лидеров за содействие
- Запуск «Союз-5/Сункар» получил высокую оценку со стороны представителей Казахстана и России
- 8 лет тюрьмы запросили для экс-главы порта Актау по делу о мошенничестве