Рыбакина приняла участие в танцевальном челлендже WTA

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина неожиданно появилась в новом челлендже WTA, который набирает популярность в соцсетях, передает BAQ.KZ.

В опубликованном ролике спортсменки позируют с веерами и демонстрируют лёгкий, неформальный стиль. Вместе с Рыбакиной в видео снялись Арина Соболенко, Жасмин Паолини, Мирра Андреева и другие звезды тура. Видео сопровождается подписью: «Если сомневаешься — танцуй».

Последним турниром для Рыбакиной стал «тысячник» в Мадрид, где она дошла до 1/8 финала и уступила Анастасия Потапова.

Несмотря на вылет, казахстанка улучшила свои позиции в рейтинге — её очки выросли с 8500 до 8555.

Следующим турниром для Рыбакиной станет соревнование категории WTA-1000 в Рим, которое пройдёт с 6 по 17 мая на кортах Foro Italico.



