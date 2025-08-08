В преддверии Дня строителя (10 августа) президент Республики Казахстан и правительство подчёркивают заслуги работников отрасли, отвечающих за возведение городов, школ и объектов здравоохранения, передает BAQ.KZ.

"Строительство является одним из приоритетов государственной политики – в этой сфере реализуются поручения Президента, действуют жилищные программы, стимулируется частный сектор, развивается стройиндустрия и обеспечивается комплексная господдержка. Благодаря этим мерам строительная отрасль сохраняет высокие темпы роста и занимает 6% ВВП страны", - говорится в сообщении правительства.

Одним из ключевых направлений остается жилищное строительство. По данным Министерства промышленности и строительства, с 2019 по 2024 гг. в стране введено в эксплуатацию 97,9 млн квадратных метров жилья. Из них 39,3 млн квадратных метров пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), а 58,6 млн – на многоквартирные жилые комплексы (МЖК).

По итогам 2024 года введено рекордные 19,1 млн кв. м жилья (173,9 тыс. объектов, включая 38,9 тыс. ИЖС). Индекс физического объема СМР составил 9 трлн тенге (115,3 %). В отрасли работают свыше 53 тыс. предприятий, включая более 2,9 тыс. производителей стройматериалов.

В первом полугодии 2025 года объем строительных работ достиг 3,31 трлн тенге (+18,4 % к прошлому году). Введено более 11 млн кв. м новых объектов, в том числе 7,9 млн – жилья, построены 111 школ, 17 детсадов и 31 объект здравоохранения.

В 2025 году планируется строительство 19,2 млн кв. м жилья. За шесть лет в жилищное строительство инвестировано 15,4 трлн тенге, из них 1,5 трлн – только за первые шесть месяцев текущего года.