В областном акимате состоялось совещание по реализации в регионе общенационального проекта «Таза Қазақстан». В совещании принял участие аким области Нурымбет Сактаганов, передает BAQ.KZ.

По информации Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО, в этом году запланированы комплексные мероприятия, направленные на повышение экологической культуры населения, обеспечение санитарной чистоты населенных пунктов, проведение работ по благоустройству и озеленению.

В Восточном Казахстане в 2024-2029 годах по плану нужно высадить более 450 тысяч саженцев, из них - 248,5 тыс. высажены в 2024-2025 годах. А в этом году планируется высадить 111,2 тыс. саженцев.

По итогам прошлого года в мероприятиях в рамках программы «Таза Қазақстан» приняли участие около 150 тысяч человек, было задействовано 259 единиц техники, вывезено 3 800 тонн мусора. Всего было очищено от мусора более 3 400 дворов.

В регионе планируется проведение конкурсов «Үлгілі ауыл»/ «Образцовое село» и «Таза аула – таза қала, аудан»/ «Чистый двор - чистый город, район».

Как подчеркнул аким области Нурымбет Сактаганов, проект «Таза Қазақстан» очень важен для улучшения экологического состояния городов и районов.