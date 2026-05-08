В Астане ко Дню Победы 9 мая подготовлена насыщенная праздничная программа, которая охватит сразу несколько городских площадок и объединит концерты, спектакли, выставки и памятные мероприятия, передает BAQ.kz.

Праздничные мероприятия начнутся уже 8 мая. Утром на железнодорожном вокзале «Нұрлы жол» откроется тематическая выставка, приуроченная ко Дню Победы. Здесь же Государственный архив столицы представит историко-документальную экспозицию «Ерлік дастаны», а также материалы, рассказывающие о трудовом подвиге тружеников тыла.

Вечером 8 мая праздничная атмосфера продолжится в концертных залах города. В Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева состоится концерт «Ерлік дастаны», посвящённый героическим страницам истории. В это же время в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького зрителям представят спектакль «Алия», рассказывающий о судьбе легендарной героини.

Основные мероприятия пройдут 9 мая

Днём в столице запланированы сразу несколько крупных концертов. Один из них состоится перед зданием Государственного театра драмы и комедии имени А. Мамбетова. Параллельно праздничная программа развернётся и на городской площади по улице Бейбитшилик, где выступят популярные артисты и творческие коллективы.

Вечером культурная программа продолжится в театрах и концертных залах. Зрители смогут увидеть спектакль «Ар адамы – Бауыржан», посвящённый Бауыржану Момышулы, а также постановку «Мәншүк» в Музыкальном театре юного зрителя. В Амфитеатре состоится большой праздничный концерт, а в Казахском национальном музыкально-драматическом театре имени Калибека Куанышбаева пройдёт выступление симфонического оркестра под названием «Жеңіс күні».

Помимо культурной программы, в столице традиционно уделяется внимание ветеранам Великой Отечественной войны. В честь Дня Победы им выплачиваются единовременные социальные выплаты. В этом году размер поддержки для ветерана Великой Отечественной войны в Астане составил 5 миллионов тенге. Выплаты осуществляются в рамках действующих правил социальной помощи, утверждённых маслихатом города.

Праздничные мероприятия в столице направлены на сохранение исторической памяти, уважение к подвигу поколения победителей и объединение горожан вокруг значимой для страны даты.

