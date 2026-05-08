Уроженец Казахстана стал муниципальным депутатом в Лондоне
Санжар Абишев был избран советником района Сент-Джеймс в Лондон от Консервативной партии Великобритании
Уроженец Казахстана Санжар Абишев был избран советником района Сент-Джеймс в Лондон по итогам муниципальных выборов, прошедших 7 мая, передает BAQ.kz.
Абишев представлял Консервативную партию Великобритании.
Согласно опубликованным результатам голосования, в округе St James’s Ward участвовали 15 кандидатов.
Избранными стали:
- Тим Митчелл - 1035 голосов;
- Марк Ангус Ширер - 997 голосов;
- Сан Абишев - 974 голоса.
Все трое представляли Консервативную и юнионистскую партию.
Что известно о Санжаре Абишеве
Из открытых источников известно, что Санжар Абишев живет в Великобритании со школьных лет.
Он окончил Malvern College, после чего работал в сфере маркетинга в британских компаниях.
В 2016 году Абишев основал собственное маркетинговое агентство Blue Swallow Group, а в 2015 году - благотворительную организацию, поддерживающую социальные проекты.
Последние несколько лет он активно участвует в британской политике. В 2024 году Абишев возглавил местное отделение Консервативной партии в районе Сент-Джеймс и занимался общественной работой.
О чем Абишев писал во время кампании
Во время предвыборной кампании Санжар Абишев в своих социальных сетях регулярно публиковал материалы о проблемах района и встречах с жителями.
В частности, он и представители Консервативной партии поднимали вопросы городской чистоты и быстрого удаления граффити, безопасности на улицах, проблем с бездомностью и антисоциальным поведением, хаотичной парковки арендных велосипедов, поддержки семейных кафе, пабов и ресторанов.
Также в публикациях уделялось внимание вопросам благоустройства, состоянию улиц и поддержке местного бизнеса.
В одном из постов Абишев рассказал, что во время агитационной кампании помог пожилому мужчине, который несколько дней пролежал без помощи после падения в квартире. По его словам, он вызвал скорую помощь и оставался рядом до приезда медиков.
Что это за выборы
Муниципальные выборы в Лондоне проводятся раз в четыре года. На них избираются советники районов - councillors, которые представляют интересы жителей в местных советах.
Они участвуют в принятии решений по вопросам образования, жилищной политики, уборки и благоустройства, дорог и тротуаров, парков и общественных пространств, социальных услуг.
Советники не получают полноценную зарплату, однако им компенсируют расходы, связанные с работой и участием в деятельности совета.
В большинстве районов Лондона избираются сразу несколько советников, поэтому жители могут голосовать сразу за нескольких кандидатов.
