Уроженец Казахстана стал муниципальным депутатом в Лондоне

Уроженец Казахстана Санжар Абишев был избран советником района Сент-Джеймс в Лондон по итогам муниципальных выборов, прошедших 7 мая, передает BAQ.kz.

Абишев представлял Консервативную партию Великобритании.

Согласно опубликованным результатам голосования, в округе St James’s Ward участвовали 15 кандидатов.

Избранными стали:

Тим Митчелл - 1035 голосов;

Марк Ангус Ширер - 997 голосов;

Сан Абишев - 974 голоса.

Все трое представляли Консервативную и юнионистскую партию.

Что известно о Санжаре Абишеве

Из открытых источников известно, что Санжар Абишев живет в Великобритании со школьных лет.

Он окончил Malvern College, после чего работал в сфере маркетинга в британских компаниях.

В 2016 году Абишев основал собственное маркетинговое агентство Blue Swallow Group, а в 2015 году - благотворительную организацию, поддерживающую социальные проекты.

Последние несколько лет он активно участвует в британской политике. В 2024 году Абишев возглавил местное отделение Консервативной партии в районе Сент-Джеймс и занимался общественной работой.

О чем Абишев писал во время кампании

Во время предвыборной кампании Санжар Абишев в своих социальных сетях регулярно публиковал материалы о проблемах района и встречах с жителями.

В частности, он и представители Консервативной партии поднимали вопросы городской чистоты и быстрого удаления граффити, безопасности на улицах, проблем с бездомностью и антисоциальным поведением, хаотичной парковки арендных велосипедов, поддержки семейных кафе, пабов и ресторанов.

Также в публикациях уделялось внимание вопросам благоустройства, состоянию улиц и поддержке местного бизнеса.

В одном из постов Абишев рассказал, что во время агитационной кампании помог пожилому мужчине, который несколько дней пролежал без помощи после падения в квартире. По его словам, он вызвал скорую помощь и оставался рядом до приезда медиков.

Что это за выборы

Муниципальные выборы в Лондоне проводятся раз в четыре года. На них избираются советники районов - councillors, которые представляют интересы жителей в местных советах.

Они участвуют в принятии решений по вопросам образования, жилищной политики, уборки и благоустройства, дорог и тротуаров, парков и общественных пространств, социальных услуг.

Советники не получают полноценную зарплату, однако им компенсируют расходы, связанные с работой и участием в деятельности совета.

В большинстве районов Лондона избираются сразу несколько советников, поэтому жители могут голосовать сразу за нескольких кандидатов.