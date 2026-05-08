Сколько получают ветераны ко Дню Победы в странах СНГ?

Ежегодно страны СНГ назначают ветеранам Великой Отечественной войны единовременную материальную помощь и организуют различные меры социальной поддержки. В этом году традиция также продолжилась. Однако размеры выплат в разных государствах существенно отличаются. Одни страны выделяют ветеранам помощь, эквивалентную миллионам тенге, в других выплаты значительно скромнее. Где ветеранам оказывают наибольшую поддержку - в материале корреспондента BAQ.KZ.

В последние годы число ветеранов войны резко сокращается. По данным СМИ, в России сегодня проживает около 7 тысяч ветеранов, в Беларуси - 574, в Узбекистане - 82, а в Казахстане - 57 фронтовиков. Поэтому любое внимание и поддержка для оставшихся героев особенно важны.

Казахстан: до 5 миллионов тенге

Казахстан и в 2026 году установил одну из самых высоких выплат среди стран СНГ. В ряде регионов ветеранам выплачивают по 5 миллионов тенге. В некоторых областях, где остался всего один ветеран, сумма поддержки достигла 5,5 миллиона тенге.

Например, в Алматы 15 ветеранов получили по 5 млн тенге. В Кызылординской и Актюбинской областях выплаты составили 5 501 400 тенге.

В некоторых регионах размер помощи ниже. Так, в Западно-Казахстанской области ветеранам предоставляют единовременную выплату в размере 1,5 млн тенге.

Социальную поддержку в Казахстане получили не только фронтовики, но и приравненные к ним категории граждан. В зависимости от региона им предусмотрена помощь от 50 тысяч тенге до нескольких сотен тысяч.

По мнению экспертов, сокращение числа ветеранов также влияет на увеличение размеров государственной помощи.

Узбекистан: около 4,5 млн тенге

В Узбекистане в этом году ветеранам назначили выплату в размере 30 миллионов сумов. По текущему курсу это примерно 4,4-4,5 млн тенге.

По поручению президента Шавката Мирзиёева помощь получат все ветераны и инвалиды войны.

Кроме того, гражданам, приравненным к участникам войны, предусмотрено по 25 млн сумов, а труженикам тыла - по 3 млн сумов.

Кыргызстан: 200 тысяч сомов

Президент Садыр Жапаров принял решение о выплате ветеранам в 2026 году единовременной помощи в размере 200 тысяч сомов.

Это примерно 2,2-2,3 тысячи долларов США или более 1,1 млн тенге. Выплаты финансируются из президентского фонда.

Помощь предназначена участникам войны, бывшим узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда. В Кыргызстане, как и в других странах, число ветеранов ежегодно сокращается.

Россия: суммы зависят от региона

В России система выплат ко Дню Победы не является единой. Федеральная выплата составляет около 10 тысяч рублей, однако дополнительно предусмотрены региональные надбавки.

Например, в Москва ветераны войны, инвалиды, участники обороны Москвы и Ленинграда, а также граждане, получившие инвалидность в годы войны, получают по 70 тысяч рублей.

Блокадникам, бывшим узникам концлагерей, вдовам погибших военнослужащих и труженикам тыла выплачивают по 40 тысяч рублей.

Также гражданам, родившимся до конца 1931 года, предусмотрено по 25 тысяч рублей.

В Санкт-Петербург размеры выплат ниже: ветераны и жители блокадного Ленинграда получают от 10 до 15 тысяч рублей, вдовы и граждане, родившиеся в годы войны, - от 5 до 10 тысяч рублей.

Беларусь и Азербайджан

В Беларуси ветеранам войны предусмотрена помощь в размере около 5 тысяч белорусских рублей. Это примерно 700–800 тысяч тенге.

В Азербайджане ветераны получают по 2 750 манатов - около 1 600 долларов США.

Что показывают данные

Данные за 2026 год наглядно демонстрируют различия в социальной политике стран СНГ.

Казахстан и Узбекистан в последние годы значительно увеличили размеры помощи ветеранам. В то же время в некоторых странах выплаты остаются скорее символическими.

По сообщению министерства труда и социальной защиты населения, по состоянию на 4 мая 2026 года в Казахстане проживают 57 ветеранов Второй мировой войны. При этом по состоянию на 1 мая 2026 года общее число граждан, относящихся к другим категориям, внесшим вклад в Победу, составляет 32 852 человека. В их числе:

жители блокадного Ленинграда - 57 человек;

несовершеннолетние узники концлагерей - 110 человек;

труженики тыла периода Второй мировой войны - 31 349 человек;

вдовы погибших на войне - 1 человек;

супруги инвалидов, умерших от ран или болезней, полученных в годы войны - 1 335 человек.

Ветераны Второй мировой войны получают пенсионные выплаты. Кроме того, при наличии инвалидности им назначается государственное социальное пособие.

Также независимо от других выплат из республиканского бюджета ежемесячно предусмотрено специальное государственное пособие в размере 16 МРП. Это составляет около 69 200 тенге.