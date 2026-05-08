Раньше при упоминании армии большинство представляло строгую дисциплину, закрытую систему, старые казармы и среду, основанную исключительно на приказах. Сейчас Министерство обороны стремится менять армию не только за счёт военной техники, но и через технологии, цифровизацию и акцент на человеческом факторе.

В 2026 году направление военных реформ уже не ограничивается только вооружением. Речь идёт о психологическом состоянии солдат, связи с родителями, качестве бытовых условий, искусственном интеллекте, видеоаналитике и полностью цифровой системе управления.

Искусственный интеллект в армии

Одним из самых обсуждаемых проектов стал Telegram-бот AI-sulu. Этот цифровой помощник на основе искусственного интеллекта предназначен для круглосуточной анонимной помощи военнослужащим и их семьям в стрессовых и сложных ситуациях. По данным Министерства обороны, бот работает на казахском и русском языках.

В ведомстве подчеркивают, что это не просто IT-эксперимент, а инструмент укрепления морально-психологической устойчивости в армии. AI-sulu не заменяет военного психолога, но рассматривается как цифровой консультант для оказания первой помощи в трудной ситуации. Заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе, вице-адмирал Серик Борамбаев назвал психологию важным элементом боевой готовности армии.

Сейчас особое внимание уделяется и связи между солдатами и их родителями. Если раньше родители узнавали о состоянии сына в армии только через короткие телефонные звонки, то теперь создаются каналы обратной связи. Через AI-sulu и сервис Armykz в министерство уже поступило более 11 700 обращений.

Также меняется система оперативного приёма жалоб. На контрольно-пропускных пунктах воинских частей размещены QR-коды "Открытая армия". С их помощью солдаты и родители могут отправлять сообщения, обращения и предложения через Telegram, в том числе анонимно.

Удастся ли остановить дедовщину?

Одним из главных новшеств этого года стало внедрение "умных камер" на базе искусственного интеллекта. В некоторых воинских частях уже используются системы видеонаблюдения с AI, которые анализируют поведение, перемещения и подозрительные ситуации.

На презентации цифровых проектов Министерство обороны заявило, что цифровизация изменит процессы управления, призыва, подготовки и обучения в армии. Заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев отметил, что "современная армия - это не только сила и мощь, но прежде всего интеллект.

По его словам, системы с элементами ИИ и видеоаналитикой позволяют в реальном времени отслеживать происходящее в воинских частях. Система фиксирует, кто вошёл и вышел из части, кто посещал склад и в какое время. Если в одном месте собирается более трёх-четырёх человек, система автоматически подаёт сигнал.

Эти технологии направлены на повышение безопасности, профилактику правонарушений и обеспечение прозрачности повседневного контроля. Предполагается, что дедовщина, давление и подозрительные действия будут выявляться на ранней стадии не только людьми, но и цифровой системой.

Полностью сформирована IT-инфраструктура

Министерство обороны рассматривает цифровизацию как одно из ключевых направлений модернизации армии. Многие бумажные журналы и документы переводятся в электронный формат.

По словам Дархана Ахмедиева, сегодня в армии уже создана 100-процентная IT-инфраструктура, а все воинские части подключены к единой системе.

Сейчас кадровый учёт, учёт вооружения, медицинское обеспечение, тыловые службы и процессы военного управления объединяются в единую цифровую систему. Это позволяет отслеживать ресурсы в реальном времени, повышать прозрачность и улучшать качество управления.

Для внедрения технологий искусственного интеллекта создано специальное подразделение, которое также будет заниматься подготовкой офицеров-аналитиков и специалистов в области цифровых технологий.

ИИ в армии используется не только в камерах и ботах. В гарнизонах Абай, Аягоз и Жетысу тестируется новый программный модуль, который анализирует показатели стрельбы, физической и специальной подготовки и предлагает рекомендации по их улучшению.

Лучшим военнослужащим - гранты без ЕНТ

Цифровизация применяется и в социальной сфере. Широко обсуждается система грантов для срочников "Срочники 2.0".

В апреле 2026 года более тысячи казахстанцев, уволенных в запас, получили возможность бесплатно обучаться в вузах через эту систему. Проект, запущенный в 2023 году, позволяет поступать в университет без сдачи ЕНТ - по итогам собеседования. Лучшим военнослужащим предоставляются дополнительные льготы, включая общежитие и стипендию.

В 2026 году гранты распределены между различными силовыми структурами:

Министерство обороны - 492 места ;

; Национальная гвардия - 493 ;

; Пограничная служба КНБ - 112 ;

; МЧС - 28 ;

; Служба государственной охраны - 29.

Система обеспечивает прозрачный отбор, фиксируя показатели службы и дисциплины каждого солдата.

Бесплатный проезд для военных и их семей

С 1 января 2026 года военнослужащие всех силовых структур Казахстана и члены их семей получили право раз в год бесплатно ездить по стране на пассажирских поездах.

Также больше внимания уделяется инфраструктуре воинских частей. В некоторых гарнизонах открываются спортивные залы, зоны отдыха, библиотеки, комнаты психологической разгрузки и пространства для досуга. Теперь бытовые условия солдат всё чаще рассматриваются как фактор военной безопасности и морального климата.

Дроны, кибербезопасность и новые специалисты

Казахстанская армия делает ставку и на технологии беспилотников. Возрастает спрос на специалистов в области IT, кибербезопасности и управления дронами.

Процедуры поступления в военные вузы переводятся в цифровой формат через eGov.

Казахстан также уделяет внимание не только закупке дронов, но и их производству и интеграции в военную систему. Усиливается сотрудничество с зарубежными оборонными компаниями.

Современной армии уже недостаточно только физической силы - всё более востребованы специалисты, умеющие работать с цифровыми технологиями, управлять дронами и обеспечивать кибербезопасность.

Какие реформы ожидаются впереди?

Президент Касым-Жомарт Токаев на мероприятии ко Дню защитника Отечества заявил о необходимости глубокой реформы Вооружённых сил. Он подчеркнул, что армию необходимо прежде всего технологически модернизировать.

По словам президента, в течение двух лет необходимо провести коренные реформы армии и военных учреждений, поскольку это стратегически важная задача.

Это означает, что дальнейшие реформы будут касаться не только оснащения техникой, но и изменения системы управления, культуры работы с военнослужащими, цифровой инфраструктуры, искусственного интеллекта и социальной поддержки.

В 2026 году армия Казахстана постепенно пытается перейти от закрытой и жёсткой системы к более технологичной, цифровой и ориентированной на человека модели. Процесс этот небыстрый, однако уже сейчас видно, что в ближайшие годы могут серьёзно измениться система управления, контроль безопасности, поддержка военнослужащих и качество подготовки армии.