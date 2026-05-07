Военный оркестр торжественным маршем прошел по улицам Астаны

Оркестровый марш прошагал от парка «Ғашықтар» до бульвара «Нұржол», в нем было задействовано 40 музыкантов Национального военно-патриотического оркестра.

В программе прозвучли как известные национальные композиции, так и попурри на народные песни, которые хорошо знакомы и близки казахстанцам.

«Особенность сегодняшнего мероприятия заключается в том, что жители и гости столицы могли вживую увидеть и услышать исполнение композиций Национального военно-патриотического оркестра Вооруженных сил Министерства обороны Республики Казахстан.

Мероприятие направлено на создание праздничной атмосферы и укрепление чувства патриотизма и любви к Родине. Локации были выбраны с целью максимального охвата общественных пространств города и привлечения большего количества зрителей.

Безусловно, данный маршрут имеет свои особенности, включая спуски и подъемы, однако он был тщательно проработан с учетом технических требований для обеспечения синхронного движения и полноценного выступления оркестра», — рассказал главный специалист Управления по вопросам молодежной политики акимата города Астаны Алибек Жусупов.