Военный оркестр торжественным маршем прошел по улицам Астаны
Главная идея марша — подарить жителям и гостям столицы праздничное настроение.
В День защитника Отечества в Астане состоялось зрелищное шествие торжественного марша Национального военно-патриотического оркестра Вооруженных сил Министерства обороны Республики Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Оркестровый марш прошагал от парка «Ғашықтар» до бульвара «Нұржол», в нем было задействовано 40 музыкантов Национального военно-патриотического оркестра.
В программе прозвучли как известные национальные композиции, так и попурри на народные песни, которые хорошо знакомы и близки казахстанцам.
«Особенность сегодняшнего мероприятия заключается в том, что жители и гости столицы могли вживую увидеть и услышать исполнение композиций Национального военно-патриотического оркестра Вооруженных сил Министерства обороны Республики Казахстан.
Мероприятие направлено на создание праздничной атмосферы и укрепление чувства патриотизма и любви к Родине. Локации были выбраны с целью максимального охвата общественных пространств города и привлечения большего количества зрителей.
Безусловно, данный маршрут имеет свои особенности, включая спуски и подъемы, однако он был тщательно проработан с учетом технических требований для обеспечения синхронного движения и полноценного выступления оркестра», — рассказал главный специалист Управления по вопросам молодежной политики акимата города Астаны Алибек Жусупов.
Мероприятие планируется проводить ежегодно на различных площадках столицы.
«К примеру, в предыдущие годы подобные выступления проходили в Центральном парке Астаны, собирали большое количество зрителей и оставляли яркие впечатления у жителей и гостей города», — сказал Алибек Жусупов.