112 торговых мест: В Алматы проходит обновленная ярмарка

В микрорайоне Казахфильм Бостандыкского района открылась обновленная ярмарка выходного дня. После модернизации территория включает 112 торговых мест: 100 на открытой площадке, 7 в закрытом павильоне и 5 в зоне фудкорта.

На ярмарке представлена продукция более 100 отечественных товаропроизводителей и фермерских хозяйств - мясо, овощи, фрукты, яйца, молочная и другая продукция.

Открытая площадка продолжит работать по выходным, а закрытая часть будет принимать покупателей ежедневно.