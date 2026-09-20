112 торговых мест: В Алматы проходит обновленная ярмарка

20 Сентября 2026, 14:15
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Акимат города Алматы 20 Сентября 2026, 14:15
20 Сентября 2026, 14:15
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Фото: Акимат города Алматы

В микрорайоне Казахфильм Бостандыкского района открылась обновленная ярмарка выходного дня. После модернизации территория включает 112 торговых мест: 100 на открытой площадке, 7 в закрытом павильоне и 5 в зоне фудкорта.

На ярмарке представлена продукция более 100 отечественных товаропроизводителей и фермерских хозяйств - мясо, овощи, фрукты, яйца, молочная и другая продукция. 

Открытая площадка продолжит работать по выходным, а закрытая часть будет принимать покупателей ежедневно.

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