В Алматы в День города откроют первую гастрономическую улицу

20 сентября, в День города, в Алматы откроется первая гастрономическая улица. Ей станет участок улицы Масанчи от проспекта Сатпаева до проспекта Абая. Проект реализуется в рамках создания сети специализированных гастрономических улиц в Алматы. Он направлен на развитие городской экономики, туризма и малого и среднего бизнеса, а также создание современных общественных пространств.

Участок Масанчи протяженностью 413 метров преобразили в полупешеходную зону. Здесь расширили тротуары, обустроили велодорожку, летние площадки, озеленение и безбарьерную среду. Также установили новое освещение, скамейки и урны, добавили арт-объекты и малые архитектурные формы. На улице расположено 26 объектов, 16 из них — действующие и планируемые предприятия общественного питания. Среди них рестораны Bal, Tary и The Point.

Сейчас в заведениях продолжаются ремонтные работы, после чего они будут открываться поэтапно. Концепция Масанчи предусматривает молодежный формат с акцентом на музыку и городскую культуру. Одной из тематических отсылок станет легендарная группа «Дос-Мұқасан», участники которой были студентами Казахского политехнического института. В дальнейшем в Алматы планируют продолжить развитие сети гастрономических улиц.