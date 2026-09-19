В степи под Сатпаевом спасатели нашли пропавшего мужчину
19 Сентября 2026, 06:47
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
19 Сентября 2026, 06:4719 Сентября 2026, 06:47
157Фото: МЧС РК
В области Ұлытау спасатели нашли мужчину 2003 года рождения, который потерялся в степи по дороге из Сатпаева в сторону села Кенгир. Утром мужчина вышел из дома и пешком направился в сторону села, однако в дальнейшем потерял ориентир на местности. Спасатели начали поиски и обследовали прилегающую территорию.
Мужчину обнаружили на открытой местности в 15 километрах от села Кенгир, в направлении дачного массива «Спутник». В медицинской помощи он не нуждается. МЧС напоминает о необходимости заранее планировать маршрут, сообщать близким о месте назначения и иметь при себе заряженный мобильный телефон.
Самое читаемое
- Асфальт сняли руками: качество ремонта дорог проверили в Степногорске
- «Миллион» весом 231 килограмм: Казахстане признали селекционные достижения овец «Байсары»
- Казахстан пробился в четвертьфинал Азиады по волейболу
- Пожизненный запрет на вождение получили 36 водителей в ВКО
- Рыбакина не сыграет в Шэньчжэне и пожелала удачи сборной Казахстана