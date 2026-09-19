В степи под Сатпаевом спасатели нашли пропавшего мужчину

В области Ұлытау спасатели нашли мужчину 2003 года рождения, который потерялся в степи по дороге из Сатпаева в сторону села Кенгир. Утром мужчина вышел из дома и пешком направился в сторону села, однако в дальнейшем потерял ориентир на местности. Спасатели начали поиски и обследовали прилегающую территорию.

Мужчину обнаружили на открытой местности в 15 километрах от села Кенгир, в направлении дачного массива «Спутник». В медицинской помощи он не нуждается. МЧС напоминает о необходимости заранее планировать маршрут, сообщать близким о месте назначения и иметь при себе заряженный мобильный телефон.