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Жёсткое ДТП с автобусом в Алматы: девять человек обратились за помощью

19 Сентября 2026, 22:51
АВТОР
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пресс-служба акимата Алматы 19 Сентября 2026, 22:51
19 Сентября 2026, 22:51
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Фото: пресс-служба акимата Алматы

Девять человек обратились за медицинской помощью после столкновения автобуса №201 и Toyota Highlander в Алматы. ДТП произошло на пересечении проспекта Толе би и улицы Жумалиева. По предварительным данным, автобус двигался по проспекту Толе би в западном направлении, а Toyota — по улице Жумалиева на юг. На перекрёстке произошло столкновение.

Предварительно установлено, что автобус мог проехать перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. После аварии на место прибыли несколько бригад скорой помощи и патрульные экипажи. Полицейские провели первичные мероприятия и назначили экспертизы, в том числе автотехническую.

Специалистам предстоит установить точную последовательность событий, обстоятельства ДТП и степень ответственности каждого участника.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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