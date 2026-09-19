Жёсткое ДТП с автобусом в Алматы: девять человек обратились за помощью
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Девять человек обратились за медицинской помощью после столкновения автобуса №201 и Toyota Highlander в Алматы. ДТП произошло на пересечении проспекта Толе би и улицы Жумалиева. По предварительным данным, автобус двигался по проспекту Толе би в западном направлении, а Toyota — по улице Жумалиева на юг. На перекрёстке произошло столкновение.
Предварительно установлено, что автобус мог проехать перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. После аварии на место прибыли несколько бригад скорой помощи и патрульные экипажи. Полицейские провели первичные мероприятия и назначили экспертизы, в том числе автотехническую.
Специалистам предстоит установить точную последовательность событий, обстоятельства ДТП и степень ответственности каждого участника.
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