Жёсткое ДТП с автобусом в Алматы: девять человек обратились за помощью

Девять человек обратились за медицинской помощью после столкновения автобуса №201 и Toyota Highlander в Алматы. ДТП произошло на пересечении проспекта Толе би и улицы Жумалиева. По предварительным данным, автобус двигался по проспекту Толе би в западном направлении, а Toyota — по улице Жумалиева на юг. На перекрёстке произошло столкновение.

Предварительно установлено, что автобус мог проехать перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. После аварии на место прибыли несколько бригад скорой помощи и патрульные экипажи. Полицейские провели первичные мероприятия и назначили экспертизы, в том числе автотехническую.

Специалистам предстоит установить точную последовательность событий, обстоятельства ДТП и степень ответственности каждого участника.