Число жертв разрушительного тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах достигло 114 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на филиппинское издание GMA Integrated News.

Кроме того, 127 человек числятся пропавшими без вести, а ещё 82 получили ранения.

Наибольшее число погибших зафиксировано в населенном пункте Себу — здесь стихия унесла жизни 71 человека. В других районах страны трагедия также оставила след: 30 человек погибли на острове Негрос, шесть — в провинции Агусан-дель-Сур, два — в Южном Лейте, ещё по одному жителю в нескольких районах Филиппин.

Напомним, что 3 ноября власти эвакуировали более 150 тысяч человек из опасных зон. Местных жителей предупреждали о сильных проливных дождях, ветрах и волнах до трёх метров. Особую тревогу вызывала угроза вулканических селей на вулкане Канлаон на центральном острове Негрос, который в последние месяцы активно выбрасывал пепел и пар.

Ситуация остаётся критической, а спасательные службы продолжают работы по поиску пропавших и оказанию помощи пострадавшим.