114 человек стали жертвами тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах
Спасательные службы продолжают работы по поиску пропавших.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Число жертв разрушительного тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах достигло 114 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на филиппинское издание GMA Integrated News.
Кроме того, 127 человек числятся пропавшими без вести, а ещё 82 получили ранения.
Наибольшее число погибших зафиксировано в населенном пункте Себу — здесь стихия унесла жизни 71 человека. В других районах страны трагедия также оставила след: 30 человек погибли на острове Негрос, шесть — в провинции Агусан-дель-Сур, два — в Южном Лейте, ещё по одному жителю в нескольких районах Филиппин.
Напомним, что 3 ноября власти эвакуировали более 150 тысяч человек из опасных зон. Местных жителей предупреждали о сильных проливных дождях, ветрах и волнах до трёх метров. Особую тревогу вызывала угроза вулканических селей на вулкане Канлаон на центральном острове Негрос, который в последние месяцы активно выбрасывал пепел и пар.
Ситуация остаётся критической, а спасательные службы продолжают работы по поиску пропавших и оказанию помощи пострадавшим.
Самое читаемое
- Сколько нужно зарабатывать, чтобы банк одобрил ипотеку в Казахстане в 2025 году
- В селе Абай Туркестанской области открылась современная школа на 600 мест
- 12-летняя девочка попала под колёса авто на пешеходном переходе в Алматы
- Не менее 26 человек погибли в результате мощного тайфуна на Филиппинах
- Административное здание горит в Алматы