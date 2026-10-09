114 лицеев «в красной зоне»: Франция срочно ищет замену отсутствующим учителям

Во Франции власти решили срочно отправить 3 тысячи учителей на замену отсутствующим педагогам. До сих пор эти преподаватели числились в системе образования, но фактически не работали с учениками. Решение приняли на фоне массовых протестов старшеклассников, одной из главных претензий которых стала нехватка учителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Le Monde.

Министр образования Франции Эдуар Жеффре объявил «план срочных мер» вечером 8 октября. Учителей должны распределить по школам в течение нескольких дней – в первую очередь туда, где ситуация с заменами самая тяжелая.

114 лицеев оказались «в красной зоне»

С помощью новой информационной системы министерство выяснило, что 114 из примерно 3,7 тысячи французских лицеев находятся «в красной зоне» из-за нехватки заменяющих педагогов. Еще около 400 отнесли к «оранжевой зоне».

При этом проблема оказалась не только в количестве преподавателей.

Во французской системе среднего образования около 21 тысячи учителей предназначены именно для замены отсутствующих коллег. Примерно 10 тысяч из них – штатные преподаватели, закрепленные за зонами замещения, остальные работают по контрактам. Однако часть педагогов оставалась без назначения в конкретные классы. Министр связал это в том числе с несовершенством прежней системы распределения кадров.

Правительство теперь планирует задействовать 3 тысячи таких учителей, а также разрешить региональным управлениям образования дополнительно нанять несколько сотен контрактников.

Для коротких замен власти собираются выделить сотни тысяч дополнительных оплачиваемых часов педагогам, которые согласятся подменять отсутствующих коллег в своих школах.

Почему власти спешат

Объявление прозвучало на фоне продолжающихся протестов учащихся.

8 октября на акции по всей Франции вышли 71,5 тысячи человек, в том числе 24,5 тысячи – в Париже, сообщало МВД страны. Власти также заявили о 504 задержаниях. Нехватка преподавателей стала одним из ключевых требований участников протестного движения.

Еще днем министр говорил, что большинство учебных заведений работают: около 96% были открыты, хотя 157 лицеев оставались закрытыми. Однако к вечеру правительство уже представило срочные меры по замене педагогов.

Проблема, впрочем, не решается только перераспределением трех тысяч учителей. Как отмечает Le Monde, французская система образования уже несколько лет сталкивается с нехваткой кадров и снижением привлекательности профессии учителя, поэтому профсоюзы считают объявленные меры лишь временным решением.