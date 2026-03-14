С начала 2026 года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 876,8 тыс. человек на общую сумму 114 млрд тенге, в том числе: пособия многодетным семьям получили 629 тыс. семей на сумму 99,4 млрд тенге; пособия награжденным матерям – 247,8 тыс. человек на сумму 14,6 млрд тенге, передает BAQ.KZ.

В феврале текущего года вышеуказанными выплатами охвачены 878,4 тыс. человек на общую сумму 57,5 млрд тенге, в том числе: пособия многодетным семьям получили 630,6 тыс. семей на сумму 50,2 млрд тенге; пособия награжденным матерям – 247,8 тыс. человек на сумму 7,3 млрд тенге.

На пособия многодетным семьям могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

Размеры выплат многодетной семье дифференцированы в зависимости от количества детей и в 2026 году составляют:

- с 4 детьми – 16,03 МРП или 69 330 тенге;

- с 5 детьми – 20,04 МРП или 86 673 тенге;

- с 6 детьми – 24,05 МРП или 104 017 тенге;

- с 7 детьми – 28,06 МРП или 121 360 тенге;

- с 8 и более детьми – по 4 МРП или по 17 300 тенге на каждого ребенка.

Пособие награжденной матери назначается матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени.

Пособие награжденной матери ежемесячно выплачивается в следующих размерах:

- награжденным подвеской «Күміс алқа» – 6,40 МРП или 27 680 тенге;

- награжденным подвеской «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени – 7,40 МРП или 32 005 тенге.

Необходимо отметить, что с 1 января 2026 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повышены на 10%.