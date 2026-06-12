Новый химический гигант появится в Кызылординской области

В Аральске Кызылординской области готовятся к строительству крупнейшего в регионе завода по производству кальцинированной соды.

Предприятие мощностью 330 тысяч тонн продукции в год позволит создать почти 700 новых рабочих мест и станет одним из ключевых индустриальных проектов Кызылординской области.

Перспективы реализации проекта обсудили аким области Мурат Ергешбаев и председатель совета директоров АО "Аралтуз" Даурен Мукашев.

Как отметил глава региона, новый завод имеет важное значение для развития промышленности и экономики Приаралья. Реализация проекта позволит не только увеличить объемы отечественного производства химической продукции, но и создать новые возможности для трудоустройства местных жителей.

Проект строительства завода реализует ТОО "Арал сода" в рамках Единой карты индустриализации. Инициатива получила поддержку на самом высоком уровне: в 2019 году Президент Казахстана во время рабочей поездки в Кызылординскую область поручил принять конкретные меры для запуска производства кальцинированной соды в Аральске.

В настоящее время проект проходит процедуру финансирования через АО "Фонд развития промышленности". Первый этап уже получил одобрение после подачи необходимых документов в марте текущего года.

Еще одним важным шагом стало определение подрядчика строительства. По итогам международного тендера победителем признана китайская компания China Tianchen Engineering Corporation. Сейчас стороны завершают подписание контракта, после чего проект перейдет к активной фазе реализации.

Ожидается, что запуск нового завода позволит укрепить промышленный потенциал региона и снизить зависимость внутреннего рынка от импортной кальцинированной соды.