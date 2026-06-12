"9 ударов за 40 секунд": родные рассказали подробности убийства 12-летнего подростка

По словам Гульмиры, Абылайхан был бойцом ММА.

"Он знал, что по закону, когда находишься на улице, нельзя бежать на кого-либо с кулаками. Мальчик, у которого в руках был нож, сказал Абылайхану: "Давай выйдем на улицу". Когда они спускались со второго этажа, тот мальчик воткнул нож в Абылайхана сзади. Затем в течение 40 секунд нанёс ему ножевые удары в 9 мест. Примерно в 19:45 комендант того общежития позвонил бабушке Абылайхана и сообщил, что произошла трагедия", – говорит Гульмира.

Абылайхан лежал в общежитии весь в крови. На место происшествия приехала скорая помощь. По словам родственников, медики вставили в кишечник ребёнка вату. Однако к моменту, когда приехала мать, Абылайхан уже скончался.

"Абылайхан был очень дисциплинированным ребёнком. Воспитывался в полной семье. Занимался спортом. У нашего 12-летнего мальчика было 16 медалей. Поскольку он был спортсменом, их учили, что нельзя на улице ни с кем драться и вступать в потасовки", – говорит Гульмира.

По её словам, помимо юноши, который нанёс смертельные ножевые ранения, полиция допросила и мальчика, который позвал Абылайхана на место происшествия, после чего отпустила его.

"Один мальчик позвал Абылайхана и привёл его к дому другого мальчика. Второй вышел из дома с ножом. Мальчик, который привёл Абылайхана, увидев нож, убежал. Разве он не является соучастником преступления? Сейчас мы слышали, что мальчик, который ударил Абылайхана ножом, ходит в психиатрическую больницу. Возможно, пытается оформить документы о том, что он якобы невменяем", – говорит Гульмира.

Она говорит, что им неизвестно, находится ли подозреваемый под стражей или нет.

"Вчера пришли около десяти родственников подозреваемого просить прощения. Один из наших младших родственников сказал им: "Уходите, в таком состоянии мы не готовы никого прощать", и выпроводил их. У нас нет никаких видеозаписей с места происшествия. До сегодняшнего дня ни один сотрудник полиции не приходил и не сообщал нам никакой информации", – говорит Гульмира.

Напомним, в Алматы расследуют убийство 12-летнего подростка, которое произошло 10 июня в Турксибском районе города.

По данным правоохранительных органов, мальчик скончался от ножевых ранений. По подозрению в совершении преступления задержан 13-летний житель Алматы, который был знаком с погибшим.

Предварительно установлено, что между несовершеннолетними произошел конфликт, в ходе которого один из участников нанес другому ножевые ранения.

Как сообщили в алматинском Департаменте полиции, в настоящее время подозреваемый помещен в специализированное учреждение.