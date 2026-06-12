"9 ударов за 40 секунд": родные рассказали подробности убийства 12-летнего подростка
Родная сестра матери 12-летнего Абылайхана рассказала, как произошла трагедия и каких требований сейчас добиваются родственники погибшего.
Сегодня 2026, 14:46
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