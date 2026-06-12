В Жамбылской области прокомментировали ситуацию вокруг ТОО "НДФЗ", где, по информации, распространяемой в социальных сетях и мессенджерах, наблюдалось социальное напряжение между руководством предприятия и работниками. Для обсуждения поднятых вопросов на заводе была организована встреча с участием представителей акимата, государственных органов и руководства предприятия, передает корреспондент BAQ.KZ.

Что произошло

В социальных сетях распространилось видео с территории ТОО "НДФЗ" в Таразе, на котором сотрудники предприятия высказывают недовольство условиями труда и действиями руководства.

На опубликованных кадрах работники поднимают вопросы, связанные с выплатой лечебного пособия, а также другими социально-трудовыми проблемами. Представитель предприятия в ходе разговора сообщил, что выплата пособия в размере 200 тысяч тенге будет производиться при наличии подтверждающих документов.

Комментарий акимата

На фоне распространившихся сообщений о возможном социальном напряжении на предприятии ситуацию прокомментировали в акимате Жамбылской области.

Как сообщил пресс-секретарь акима Жамбылской области Жангазы Ахметов, по поручению главы региона Ербола Карашукеева на предприятие прибыл заместитель акима области Абулхаир Тамабек.

"По поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева заместитель акима области Абулхаир Тамабек совместно с представителями государственных органов и руководством ТОО "НДФЗ" провел встречу с работниками предприятия", – сообщил Ахметов.

По его словам, в ходе встречи сотрудники завода озвучили ряд социальных и трудовых вопросов.

"В ходе встречи сотрудники подняли вопросы по выплатам с учетом инфляции, отпускным, а также несвоевременному поступлению отчислений по ОСМС и пенсионных взносов", – отметил пресс-секретарь акима области.

Представители государственных органов дали работникам необходимые разъяснения относительно защиты их трудовых прав.

"Представители государственных органов провели соответствующую разъяснительную работу и проинформировали работников о порядке обращения в уполномоченные органы в случае нарушения трудовых прав в соответствии с действующим законодательством", – говорится в комментарии.

В свою очередь руководство предприятия заверило коллектив, что озвученные требования будут рассмотрены.

"Руководство предприятия сообщило, что все поднятые вопросы и требования будут всесторонне рассмотрены в ближайшее время, после чего будут приняты соответствующие меры", – сообщил Жангазы Ахметов.

По данным акимата, после завершения встречи работники покинули территорию предприятия.

"После завершения встречи в 19:00 работники предприятия разошлись по домам. В настоящее время ситуация стабильная", – подчеркнул он.

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Проверки полиции не связаны с деятельностью завода

Между тем в Департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали появившуюся информацию о проведении правоохранительных мероприятий на территории предприятия. В ведомстве пояснили, что они проходили в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2026".

"В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2026" сотрудниками отдела полиции Жамбылского района проведены проверочные мероприятия на территории одного из предприятий района. В ходе мероприятий у отдельных граждан выявлены факты хранения наркотических средств, а также установлены лица, употребившие запрещенные вещества", – сообщили в полиции.

По данным ведомства, по всем выявленным фактам собраны необходимые материалы.

"По всем выявленным фактам собраны материалы и приняты меры в соответствии с требованиями действующего законодательства. По результатам проведенной работы материалы будут направлены в суд для принятия процессуального решения", – отметили в департаменте.

В полиции отдельно подчеркнули, что проведенные мероприятия не связаны с деятельностью самого предприятия.