До конца текущего года планируется привлечь около 115 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций, передает BAQ.KZ. В 2024 году в регионе реализовано 35 инвестиционных проектов на общую сумму 214 миллиардов тенге, что позволило создать около 1 500 новых рабочих мест.

"С 2025 по 2028 годы в области планируется реализация 62 инвестиционных проектов общей стоимостью 3,5 триллиона тенге. Ожидается, что это обеспечит создание порядка 6 тысяч новых рабочих мест", - отметили в акимате области.