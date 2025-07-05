115 млн долларов инвестиций планируют привлечь в Жамбылскую область
За 2025 год объем инвестиций в основной капитал Жамбылской области составил 245,5 миллиарда тенге.
Сегодня, 13:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:23Сегодня, 13:23
79Фото: Pixabay.com
До конца текущего года планируется привлечь около 115 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций, передает BAQ.KZ. В 2024 году в регионе реализовано 35 инвестиционных проектов на общую сумму 214 миллиардов тенге, что позволило создать около 1 500 новых рабочих мест.
"С 2025 по 2028 годы в области планируется реализация 62 инвестиционных проектов общей стоимостью 3,5 триллиона тенге. Ожидается, что это обеспечит создание порядка 6 тысяч новых рабочих мест", - отметили в акимате области.
Самое читаемое
- "Бил ремнём, пока тот не порвался": жена известного рэпера Qurt опубликовала жуткие фото
- Столбы позора или транспорт будущего? LRT в Астане на финишной прямой
- Ермек Кошербаев встретился с коллективом медиакомпании "Qazcontent"
- В Таразе коммунальщиков оштрафовали на 6,2 млн тенге
- Легковушку раздавило между двумя грузовиками на мосту в Астане