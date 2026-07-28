116 га земли выгорело во Франции из-за лесных пожаров

9 из 10 пожаров вызваны деятельностью человека, и большинство из них возникли по неосторожности, написал в соцсети Х премьер-министр Себастьен Лекорню.

"Мы уже превысили рекордный показатель 2022 года, когда было уничтожено 72 тыс. гектаров. Борьба с пожарами начинается с профилактики. 9 из 10 пожаров вызваны деятельностью человека, и большинство из них возникли по неосторожности... Некоторые из них поджигаются намеренно : это преступление, наказуемое лишением свободы на срок до 15 лет. С 6 июля уже было проведено 162 задержания. Силы безопасности полностью мобилизованы для выявления поджигателей. Они будут найдены, арестованы и ответят за свои действия перед судом", - отметил Лекорню.

Отметим, что по всей Франции продолжаются лесные пожары, самый крупный - в департаменте Жиронда. В результате пожара в данном департаменте уже выгорело 42 тыс. гектаров, и пришлось эвакуировать 220 тыс. человек. 84 пожарных получили ранения.