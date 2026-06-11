От безработицы к профессии: какие меры поддержки доступны молодежи Казахстана

В Казахстане официально зарегистрировано 117,7 тысячи безработных молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет. При этом число молодых казахстанцев, которые не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку, достигло 327,8 тысячи человек. Корреспондент BAQ.KZ разбиралась, почему молодежь остается без работы, в каких регионах ситуация наиболее сложная и какие меры власти предпринимают для решения проблемы.

Где больше всего безработной молодежи?

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения, наибольшее число безработных молодых людей зарегистрировано в Туркестанской области — 17,7 тысячи человек.

В пятерку регионов с наиболее высокой численностью безработной молодежи также вошли Алматы, где без работы остаются 11,4 тысячи человек, Мангистауская область — 9,3 тысячи, Алматинская область — 8,7 тысячи и Астана — 6,7 тысячи человек.

Эти регионы традиционно отличаются высокой концентрацией молодежи и активными миграционными процессами, что оказывает дополнительное давление на рынок труда.

Почти 328 тысяч молодых людей относятся к категории NEET

Проблема молодежной занятости не ограничивается только официальной безработицей. По данным Бюро национальной статистики за первый квартал 2026 года, в стране насчитывается 327,8 тысячи молодых людей категории NEET — тех, кто не учится, не работает и не проходит профессиональное обучение.

Фактически это означает, что сотни тысяч молодых казахстанцев находятся вне системы образования и рынка труда одновременно, что повышает риски социальной уязвимости и затрудняет их дальнейшую профессиональную реализацию.

Почему молодые казахстанцы не могут найти работу?

В Министерстве труда отмечают, что, несмотря на ежегодное снижение уровня молодежной безработицы, на рынке труда сохраняется ряд системных проблем.

Одной из главных причин остается несоответствие между специальностями, которые выбирают молодые люди, и реальными потребностями экономики.

«Некоторые практические профессии можно освоить всего за несколько месяцев. Например, навыки повара, швеи или сварщика доступны через практические курсы продолжительностью от трех до шести месяцев. Однако часть молодежи обучается этим специальностям по два-три года. В результате они позднее выходят на рынок труда и не успевают своевременно накопить необходимые навыки и опыт», — сообщили в ведомстве.

По мнению специалистов министерства, это приводит к тому, что молодые люди позже начинают трудовую деятельность, а работодатели тем временем продолжают испытывать дефицит кадров по востребованным рабочим специальностям.

Еще одной причиной является активная внутренняя миграция. Многие молодые люди переезжают из сельской местности в крупные города в надежде найти более высокооплачиваемую работу и лучшие перспективы для карьерного роста. Однако на практике отсутствие конкурентоспособных навыков и опыта зачастую не позволяет им быстро закрепиться на рынке труда.

В результате часть молодых людей сталкивается с длительным поиском работы и рискует пополнить ряды категории NEET.

Почти миллион молодых людей обратились в карьерные центры

По данным информационной системы Министерства труда, за последние три года в карьерные центры страны обратились 965,1 тысячи молодых граждан. Более половины из них — 541,1 тысячи человек — проживают в сельской местности.

Из общего числа обратившихся работу получили 776 тысяч человек, или 80,4%.

Оставшиеся 19,6% не были трудоустроены по объективным причинам. Среди них прохождение военной службы, уход за ребенком, получение второго высшего образования, переезд, инвалидность и другие жизненные обстоятельства.

Какие программы помогают молодежи найти работу?

Для содействия занятости молодых граждан государство реализует ряд мер поддержки, направленных как на временное, так и на постоянное трудоустройство.

Одним из наиболее востребованных инструментов остается программа «Молодежная практика». Она позволяет выпускникам учебных заведений и молодым специалистам без опыта получить первое рабочее место и приобрести практические навыки. При этом заработная плата участников полностью финансируется государством.

В 2026 году в рамках программы планируется трудоустроить 25 тысяч молодых людей. По состоянию на 1 мая на молодежную практику уже направлены 2,7 тысячи человек.

Кроме того, с начала года:

36 тысяч молодых граждан были трудоустроены на имеющиеся вакансии;

9,3 тысячи человек направлены на общественные работы;

1,7 тысячи молодых людей получили социальные рабочие места;

748 человек прошли краткосрочное профессиональное обучение;

5,2 тысячи человек начали обучение по проекту «Бастау Бизнес».

Как власти планируют бороться с молодежной безработицей?

Для повышения эффективности работы с безработными гражданами Министерство труда реализует проект «Цифровая служба занятости».

В настоящее время он работает в пилотном режиме в Мангистауской и Павлодарской областях.

Проект предусматривает использование технологий искусственного интеллекта и анализа данных для сопровождения человека на всех этапах трудоустройства — от выявления безработного до его выхода на постоянную работу.

В рамках проекта планируется привлекать к мерам занятости как зарегистрированных, так и незарегистрированных безработных, автоматически формировать индивидуальные планы трудоустройства и подбирать подходящие вакансии внутри региона, в других областях страны и на крупных предприятиях.

В Министерстве труда рассчитывают, что внедрение цифровых решений позволит сократить уровень молодежной безработицы и снизить существующие дисбалансы на рынке труда.