Бухгалтер-лудоман похитил 118 млн тенге на госпредприятии в ЗКО

На похищенные средства подозреваемый делал ставки в букмекерской конторе и приобрёл автомобиль.

Сегодня, 11:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Бухгалтер-лудоман похитил 118 млн тенге на госпредприятии в ЗКО Сегодня, 11:45
Сегодня, 11:45
163
Прокуратура Западно-Казахстанской области выявила факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере на одном из государственных предприятий, сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

По предварительным данным, бухгалтер предприятия, страдающий лудоманией, незаконно использовал средства компании для ставок в букмекерской конторе. Также на похищенные деньги подозреваемый приобрел новый автомобиль. Общий ущерб государству составил 118 миллионов тенге.

По факту незаконного присвоения чужого имущества в особо крупном размере начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование ведут спецпрокуроры, сообщают в ведомстве. 

С санкции суда подозреваемый находится под стражей в следственном изоляторе, на автомобиль наложен арест.

Случай показывает, что игровая зависимость может приводить к хищениям и другим преступлениям, наносящим серьезный ущерб государственным интересам.
 
 

Самое читаемое

Наверх