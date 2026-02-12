Прокуратура Западно-Казахстанской области выявила факт хищения бюджетных средств в особо крупном размере на одном из государственных предприятий, сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.



По предварительным данным, бухгалтер предприятия, страдающий лудоманией, незаконно использовал средства компании для ставок в букмекерской конторе. Также на похищенные деньги подозреваемый приобрел новый автомобиль. Общий ущерб государству составил 118 миллионов тенге.



По факту незаконного присвоения чужого имущества в особо крупном размере начато досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование ведут спецпрокуроры, сообщают в ведомстве.



С санкции суда подозреваемый находится под стражей в следственном изоляторе, на автомобиль наложен арест.



Случай показывает, что игровая зависимость может приводить к хищениям и другим преступлениям, наносящим серьезный ущерб государственным интересам.

