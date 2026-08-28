119 млн тенге получили предприниматели в сфере аквакультуры

После вмешательства природоохранной прокуратуры девять субъектов аквакультуры получили государственную поддержку на общую сумму 119 млн тенге.

Почему возникла задержка

Субъекты аквакультуры Жамбылской области столкнулись с задержкой выплат предусмотренных государством субсидий.

Речь идет о финансовой поддержке, которая предоставляется предпринимателям для снижения себестоимости продукции. Субсидии позволяют частично компенсировать расходы на приобретение кормов, молоди, рыбоводно-биологического обоснования и другие затраты, предусмотренные правилами субсидирования.

Сколько предпринимателей ждали средства

Природоохранная прокуратура установила задолженность по выплате субсидий перед 17 субъектами аквакультуры.

Предприниматели обратились за получением государственной поддержки в связи с понесенными расходами на приобретение кормов и другой продукции, соответствующей условиям субсидирования.

Формирование и распределение объемов субсидий осуществляется уполномоченным государственным органом в сфере природных ресурсов и регулирования природопользования.

Как отреагировала прокуратура

По результатам рассмотрения прокурорского акта 9 субъектам аквакультуры обеспечена выплата субсидий на сумму 119 млн тенге.

В настоящее время принимаются меры по погашению задолженности перед другими предпринимателями.

Органы прокуратуры продолжат работу по защите прав предпринимателей и инвесторов.

Своевременное предоставление субсидий позволяет субъектам аквакультуры компенсировать часть понесенных расходов, снизить себестоимость продукции и поддерживать стабильность производства.