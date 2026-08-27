Токаев и Эрдоган обсудили развитие стратегического партнерства
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Турции.
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением первых выборов депутатов однопалатного Курултая.
Президент Турции выразил уверенность, что это историческое событие будет способствовать дальнейшему общественно-политическому и социально-экономического прогрессу страны. Он предложил активизировать межпарламентское сотрудничество.
Глава нашего государства поблагодарил турецкого лидера за теплые слова поздравления, а также активное участие миссии наблюдателей из Турции, в том числе в составе международных организаций.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что проводимые в стране масштабные реформы направлены на построение прогрессивного, современного и справедливого Казахстана.
В ходе разговора собеседники с удовлетворением констатировали динамичное развитие двусторонних отношений в духе нерушимой дружбы и расширенного стратегического партнерства.
Президент Казахстана отметил важное значение договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося в мае государственного визита Президента Турции в Астану.
Стороны обсудили график предстоящих международных мероприятий.
Глава нашего государства с благодарностью принял приглашение Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в ряде важных встреч высокого уровня, запланированных на текущий год в Турции.
Самое читаемое
- В Алматы отменят полосу для автобусов на одной из магистралей
- Похолодание до +12 и сильные дожди ждут Казахстан
- 12-летнее образование в Казахстане проанализирует Минпросвещения – Сулейменова
- «Лежала без сознания, вся в крови»: в суде потерпевший рассказал, как нашел сестру
- Президент поручил внедрить ИИ в систему среднего и профтехобразования