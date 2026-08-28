Камнепад произошел в горах возле Алматы: видео появилось в сети
Причиной обрушения стали естественное выветривание горных пород.
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Камнепад произошел в горах Иле-Алатау в районе Большого Алматинского озера. Очевидцы сняли момент обрушения камней на видео.
Кадры появились в социальных сетях. По информации, камнепад произошел на высоте около 2500 метров в районе БАО.
В ДЧС Алматы сообщили, что информация о пострадавших не поступала. Для оценки ситуации и обследования горной местности на место направили специалистов.
В «Казселезащите» уточнили, что наблюдатель Улькен Алматинского ПЭО обследовал территорию. По результатам проверки установлено, что в районе лавиносбора №12 со скального участка склона произошел камнепад.
В ДЧС отметили, что причиной обрушения стали естественное выветривание горных пород, перепады температуры и воздействие атмосферных осадков.
«Обрушившиеся камни до дороги не дошли. Жертв и пострадавших нет, разрушений не зафиксировано», — сообщили в ведомстве.
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