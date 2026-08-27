Мужчина справил нужду из окна подъезда в Астане: его арестовали

В Астане полиция установила мужчину, который справил нужду из окна подъезда многоэтажного дома по улице Айтеке би.

Нарушитель задержан и доставлен в полицию. Им оказался 43-летний житель столицы, уроженец Акмолинской области, Тимур Жунусов.

Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.