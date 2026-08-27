Мужчина справил нужду из окна подъезда в Астане: его арестовали
Решением суда мужчина арестован на 10 суток.
27 Августа 2026, 21:29
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27 Августа 2026, 21:2927 Августа 2026, 21:29
198Фото: Pixabay.com
В Астане полиция установила мужчину, который справил нужду из окна подъезда многоэтажного дома по улице Айтеке би.
Нарушитель задержан и доставлен в полицию. Им оказался 43-летний житель столицы, уроженец Акмолинской области, Тимур Жунусов.
Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.
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