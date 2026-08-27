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Мужчина справил нужду из окна подъезда в Астане: его арестовали

Решением суда мужчина арестован на 10 суток.

27 Августа 2026, 21:29
АВТОР
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Pixabay.com 27 Августа 2026, 21:29
27 Августа 2026, 21:29
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Фото: Pixabay.com

В Астане полиция установила мужчину, который справил нужду из окна подъезда многоэтажного дома по улице Айтеке би.

Нарушитель задержан и доставлен в полицию. Им оказался 43-летний житель столицы, уроженец Акмолинской области, Тимур Жунусов.

Он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. 

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