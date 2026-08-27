Фото: Как в Астане производят локомотивы: на заводе выпустили 700-й локомотив

В Астане работает завод, где производят локомотивы, которые затем выходят на железные дороги Казахстана и отправляются за рубеж. За 17 лет здесь выпустили уже 700 локомотивов. Корреспондент BAQ.KZ побывал на предприятии и увидел, какой путь проходит локомотив – от металла и отдельных деталей до готовой машины.

АО «Локомотив құрастыру зауыты» находится на территории Индустриального парка №1. Предприятие входит в международную группу Wabtec Corporation и выпускает локомотивы серии Evolution.

Еще до входа на территорию завода нам напомнили, с чего начиналась история предприятия. Здесь установлен памятный камень, заложенный первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Далее у входа нас встретили представители предприятия – президент АО «Локомотив құрастыру зауыты» Frenn Damon Lee и руководитель администрации завода Рауан Донсебаев. Перед началом экскурсии они коротко рассказали о предприятии, его истории и производстве. Как отметил в разговоре с журналистами руководитель администрации завода Рауан Донсебаев, сегодня на предприятии работают более 530 человек. Локомотивы столичного производства поставляются также в Азербайджан, Молдову, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Украину, Монголию и Узбекистан.

Рауан Донсебаев напомнил журналистам, что 16 декабря 2009 года состоялась торжественная презентация первого грузового магистрального односекционного тепловоза пятого поколения двухкабинного исполнения серии Evolution – ТЭ33А, собранного в Казахстане.

Но прежде чем попасть непосредственно в цеха, всем участникам пресс-тура напомнили о технике безопасности. На стенде при входе один из главных принципов предприятия сформулирован просто – «Люди прежде всего».

После инструктажа начинается экскурсия по производству.

Здесь начинается локомотив

Ведущий технолог Нурболат Мукашев показывает оборудование, на котором выполняют фрезерование, нарезают резьбу и проводят другие операции с металлическими деталями.

До того как стать ведущим технологом, Нурболат около двух лет сам работал за станком. На предприятие он пришел сразу после окончания университета.

«Я занимаюсь подбором инструмента, написанием технологического процесса обработки рамы, а также управляющих программ», – рассказал он.

На этом участке собирают платформу локомотива длиной около 23 метров. По словам Рауана Донсебаева, она состоит из трех частей, которые здесь соединяют и проверяют после сварки.

«Мы не просто собираем локомотив из готовых деталей – основные элементы производятся здесь», – отметил он.

При этом он подчеркнул, что все работы на предприятии выполняют местные специалисты.

«Это гордость», – добавил он. Также во время экскурсии операторы поднялись выше, чтобы снять работу цеха с высоты. Рауан Донсебаев с улыбкой прокомментировал это: «Все ради красивых кадров».

Руководитель заготовительного цеха Азамат Исупов называет это место «сердцем завода». Сам он работает на предприятии практически с момента его основания. Начинал обычным слесарем, а сегодня руководит целым цехом.

В заготовительном цехе начинается производство будущего локомотива. По словам Рауана Донсебаева, сюда поступает металлопрокат, который в зависимости от назначения режут и фрезеруют на специальном оборудовании.

«Мы не просто собираем локомотив из готовых деталей – основные элементы производятся здесь», – отметил он.

«Этот цех можно назвать сердцем завода. Здесь все начинается. Сюда заходит металлопрокат, из которого состоит локомотив. Мы режем его, изготавливаем детали, а дальше они идут на сварку и сборку», – добавил Азамат Исупов.

Помимо локомотивов, предприятие выполняет и другие проекты. В частности, здесь изготавливают элементы ходовой части и рамы тележек для зарубежных заказов.

На производстве важен не только сам процесс изготовления деталей, но и их контроль.

Этим занимается Айнур Абжанова – дефектоскопист по неразрушающему контролю. На заводе она работает с 2011 года.

«Мы выявляем внутренние дефекты, которые находятся в металле, а также наружные, поверхностные и подповерхностные. Для этого у нас есть специальные аппараты», – рассказала Айнур Абжанова.

На производстве женщин немного. По словам Айнур, среди них есть дефектоскописты и машинисты мостовых кранов. Большинство работников цехов – мужчины.

700 локомотивов за 17 лет

Главный герой сегодняшнего пресс-тура уже практически готов к выходу с завода. На его корпусе крупными цифрами нанесено число «700». Это 700-й локомотив, произведенный предприятием за 17 лет работы. Сотрудники завода охотно позировали перед камерами на фоне юбилейного локомотива.

Не остались в стороне и мы – тоже решили сделать фото на память.

Руководитель администрации завода Рауан Донсебаев работает здесь 15 лет и хорошо помнит, как развивалось производство.

«Сегодня мы выпускаем 700-й локомотив. Для нас это большая гордость. Не только для нашего завода – это гордость для всего Казахстана и всей машиностроительной отрасли. За 17 лет наши ребята сделали здесь 700 локомотивов», – рассказал он.

Производственная мощность предприятия позволяет выпускать до 120 локомотивов в год.

«Это десять локомотивов в месяц. Получается, каждую неделю у нас могут выходить по два локомотива. Этот показатель не существует только на бумаге – два года назад мы уже физически вышли на такую мощность», – отметил Рауан Донсебаев.

Что умеет локомотив

Максимальная скорость представленной модели составляет 120 километров в час. Среди ее преимуществ – топливная экономичность, высокая эффективность и сокращение времени на техническое обслуживание.

Напомним, на заводе выпускают грузовые, пассажирские и маневровые локомотивы.

Куда отправится 700-й локомотив

По словам Рауана Донсебаева, 700-й локомотив будет передан АО «НК «Қазақстан темір жолы». Передача должна состояться в соответствии с контрактом и производственным графиком до конца текущего года.

Он также подчеркнул, что наличие собственного производства позволяет Казахстану снижать зависимость от импорта железнодорожной техники и развивать машиностроительную отрасль внутри страны.