В Алматы мужчину привлекли к административной ответственности после инцидента с девушкой в городском автобусе, передает BAQ.KZ.

Ранее жительница Алматы рассказала в Threads, что неизвестный мужчина якобы напал на неё в автобусе №227.

По словам девушки, около 18:00 она села в автобус на остановке в районе пересечения улиц Сейфуллина и Шолохова. На заднем сиденье она попросила мужчину подвинуться и освободить ей место.

Как утверждает алматинка, после этого мужчина неожиданно схватил её за шею.

«Пытаясь высвободиться, еле как толкая и пиная, а также с помощью мужчины рядом смогла наконец-то пересесть», – написала она.

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В Департаменте полиции Алматы сообщили BAQ.KZ, что по данному факту была проведена проверка.

«Установлены участники произошедшего. По результатам проверки правонарушитель привлечён к административной ответственности. Постановлением суда ему назначено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 10 суток», – сообщили в полиции.

В ДП призвали граждан соблюдать нормы общественного поведения и уважительно относиться к окружающим.

«При возникновении конфликтных ситуаций гражданам следует не допускать противоправных действий и обращаться за помощью в полицию», – добавили в ведомстве.

Ранее мужчину зарезали после конфликта в Алматинской области.