В Буландынском районе Акмолинской области прокуратура выявила нарушения законодательства о государственных закупках. По итогам проверки к ответственности привлечены 12 руководителей местных исполнительных органов, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в районной прокуратуре, анализ закупочной деятельности показал, что годовые планы госзакупок публиковались с серьёзным опозданием. В частности, отдел жилищно-коммунального хозяйства района утвердил план на 2025 год 5 января, но разместил его на веб-портале госзакупок лишь 28 января — с задержкой на 16 рабочих дней.

Такие нарушения, подчёркивают в прокуратуре, сужают конкуренцию и ограничивают доступ потенциальных поставщиков к участию в тендерах, создавая риски непрозрачного расходования бюджетных средств.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура возбудила 30 административных дел. В итоге 12 должностных лиц привлечены к ответственности по части 13 статьи 207 Кодекса об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 896 тысяч тенге, все они оплачены.

Надзорное ведомство напомнило, что контроль за соблюдением законодательства в сфере госзакупок продолжится, а подобные нарушения будут пресекаться в установленном порядке.