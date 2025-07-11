12 акмолинских чиновников оштрафованы за срыв сроков госзакупок
Саботаж или халатность? Госзакупки в Буланды сорваны с графика.
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В Буландынском районе Акмолинской области прокуратура выявила нарушения законодательства о государственных закупках. По итогам проверки к ответственности привлечены 12 руководителей местных исполнительных органов, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в районной прокуратуре, анализ закупочной деятельности показал, что годовые планы госзакупок публиковались с серьёзным опозданием. В частности, отдел жилищно-коммунального хозяйства района утвердил план на 2025 год 5 января, но разместил его на веб-портале госзакупок лишь 28 января — с задержкой на 16 рабочих дней.
Такие нарушения, подчёркивают в прокуратуре, сужают конкуренцию и ограничивают доступ потенциальных поставщиков к участию в тендерах, создавая риски непрозрачного расходования бюджетных средств.
По результатам надзорных мероприятий прокуратура возбудила 30 административных дел. В итоге 12 должностных лиц привлечены к ответственности по части 13 статьи 207 Кодекса об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 896 тысяч тенге, все они оплачены.
Надзорное ведомство напомнило, что контроль за соблюдением законодательства в сфере госзакупок продолжится, а подобные нарушения будут пресекаться в установленном порядке.
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