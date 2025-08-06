Безопасность поезда зависит от профессионализма машиниста. Жизни тысяч пассажиров и доставка грузов из одного города в другой – всё это в руках этого специалиста. Он тщательно соблюдает железнодорожный порядок, оставаясь зачастую незаметным, но неся огромную ответственность. Корреспондент BAQ.KZ побеседовал с одним из таких людей – машинистом Еркином Советхановым.

Рабочий день Еркина начинается по установленному порядку. О выходе на работу ему сообщают примерно за два часа. В это время он уже точно знает, куда поедет.

"Сначала мы приезжаем в депо и получаем официальный документ – маршрутный лист. В нём указаны маршрут следования и режим движения. Затем обязательно проходим медицинский осмотр: проверяют давление, пульс, общее состояние. Это очень важный этап для обеспечения безопасности поездки", – рассказывает он.

Потом начинается процесс приёмки локомотива. Перед отправкой машинист проверяет всё: тормозную систему, свет, двигатели и другие ключевые узлы. Любая неисправность может стоить слишком дорого.

Если всё соответствует нормам, машинист приступает к работе.

Рабочие смены Еркина длятся по 12 часов. Всё это время – в пути, в полной концентрации. Права на ошибку нет. Каждый манёвр, каждое решение должны быть точными и своевременными.

"Быть машинистом – это большая ответственность. Даже если устал, нельзя отклониться от маршрута. Каждое решение должно быть точным, быстрым и правильным. Поэтому машинисту важна не только квалификация, но и внутренняя подготовка и чувство ответственности", – говорит он.

Во многом работу облегчает цифровизация железной дороги. По словам Еркина, раньше всё приходилось делать вручную. Сегодня электронные системы, мониторинг в режиме реального времени, централизованный контроль.

"Теперь многое автоматизировано. Но всё равно финальное решение за машинистом. И человеческий фактор никуда не исчез", – говорит Еркин Советханов.

Профессию он выбрал не случайно. Это история династии: отец всю жизнь проработал в этой сфере, мама тоже была оператором на железной дороге. Дома постоянно говорили о поездах – о движении составов, вагонах, диспетчерской связи, технических трудностях и достижениях.