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12 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Чили

Ещё 15 человек получили травмы и были доставлены в больницы.

8 Ноября 2026, 17:36
АВТОР
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Reuters 8 Ноября 2026, 17:36
8 Ноября 2026, 17:36
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Фото: Reuters

В центральной части Чили в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, самосвала и легкового автомобиля погибли не менее 12 человек. Ещё 15 пострадавших госпитализировали.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла на автодороге Ruta de la Fruta в муниципалитете Санто-Доминго, расположенном в регионе Вальпараисо к западу от столицы страны Сантьяго.

Число погибших подтвердил региональный представитель президента Мануэль Мильонес.

Обстоятельства и причины столкновения выясняются.

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