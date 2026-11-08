12 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Чили
Ещё 15 человек получили травмы и были доставлены в больницы.
8 Ноября 2026, 17:36
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8 Ноября 2026, 17:368 Ноября 2026, 17:36
184Фото: Reuters
В центральной части Чили в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, самосвала и легкового автомобиля погибли не менее 12 человек. Ещё 15 пострадавших госпитализировали.
Как сообщают местные СМИ, авария произошла на автодороге Ruta de la Fruta в муниципалитете Санто-Доминго, расположенном в регионе Вальпараисо к западу от столицы страны Сантьяго.
Число погибших подтвердил региональный представитель президента Мануэль Мильонес.
Обстоятельства и причины столкновения выясняются.
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