12 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Чили

В центральной части Чили в результате ДТП с участием пассажирского автобуса, самосвала и легкового автомобиля погибли не менее 12 человек. Ещё 15 пострадавших госпитализировали.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла на автодороге Ruta de la Fruta в муниципалитете Санто-Доминго, расположенном в регионе Вальпараисо к западу от столицы страны Сантьяго.

Число погибших подтвердил региональный представитель президента Мануэль Мильонес.

Обстоятельства и причины столкновения выясняются.