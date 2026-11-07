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  • В Алматы задержали мужчину, который преследовал бывшую возлюбленную и угрожал ей

В Алматы задержали мужчину, который преследовал бывшую возлюбленную и угрожал ей

7 Ноября 2026, 07:57
АВТОР
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изображение создано нейросетью 7 Ноября 2026, 07:57
7 Ноября 2026, 07:57
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Фото: изображение создано нейросетью

В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в сталкинге бывшей девушки. По данным полиции, после расставания он продолжал звонить женщине со скрытых номеров, писать сообщения, появляться у неё дома и на работе, а также угрожать физической расправой.  Несмотря на неоднократные просьбы прекратить общение, мужчина продолжал добиваться встреч.

В итоге женщина обратилась в полицию. По факту незаконного преследования возбудили уголовное дело. Следователи приобщили к материалам дела скриншоты переписки. Сам подозреваемый признал вину.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. В полиции напомнили, что навязчивое преследование и попытки установить контакт вопреки воле человека являются уголовно наказуемыми действиями.

 
 
 
 
 
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Публикация от Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty.police)

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