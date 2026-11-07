В Алматы задержали мужчину, который преследовал бывшую возлюбленную и угрожал ей

В Алматы задержали мужчину, подозреваемого в сталкинге бывшей девушки. По данным полиции, после расставания он продолжал звонить женщине со скрытых номеров, писать сообщения, появляться у неё дома и на работе, а также угрожать физической расправой. Несмотря на неоднократные просьбы прекратить общение, мужчина продолжал добиваться встреч.

В итоге женщина обратилась в полицию. По факту незаконного преследования возбудили уголовное дело. Следователи приобщили к материалам дела скриншоты переписки. Сам подозреваемый признал вину.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. В полиции напомнили, что навязчивое преследование и попытки установить контакт вопреки воле человека являются уголовно наказуемыми действиями.