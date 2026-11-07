Эмомали Рахмон отметил значимые достижения Казахстана в экономическом развитии страны

Эмомали Рахмон заявил, что Таджикистан радуют значительные достижения дружественного Казахстана в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее авторитета на международной арене.

В свою очередь Президент Таджикистана поблагодарил Главу Казахстана за теплый прием и радушное гостеприимство, а также выразил признательность за вручение высокой государственной награды – ордена Qoja Ahmet Yasaui.

– Считаю, что такая высокая оценка моего скромного вклада в развитие таджикско-казахских отношений является заслугой не только моей персоны, но и всего народа моей страны. Каждый визит в братский Казахстан оставляет у нас новые яркие воспоминания. Нас радуют значительные достижения дружественного Казахстана в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее авторитета на международной арене. Мы высоко оцениваем реформы последних лет, нацеленные на создание прочных предпосылок для дальнейшего гармоничного движения Казахстана по пути прогресса и процветания. Сегодняшние переговоры прошли в русле конструктивного политического диалога, в атмосфере доверия и взаимопонимания. Мы предметно обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки. Принятое по итогам переговоров Совместное заявление определяет основные направления дальнейшего развития нашего сотрудничества, – сообщил Эмомали Рахмон.