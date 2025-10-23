В Актюбинской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли 12 человек, передаёт BAQ.KZ.

Авария произошла 23 октября на автодороге Самара – Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирская "ГАЗель".

По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров "ГАЗели".

Пять человек получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения.