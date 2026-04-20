12 казахстанских дзюдоистов выступят на Grand Slam в Душанбе
Сегодня 2026, 18:15
Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала предварительный список спортсменов, которые примут участие в турнире серии Grand Slam в Душанбе (Таджикистан), передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.
На престижном соревновании, которое пройдет с 1 по 3 мая, от Казахстана выступят 12 дзюдоистов.
До 60 кг: Нурадил Альжан, Токтар Умиталиев
До 66 кг: Нурсултан Зайзагалиев, Ердаулет Бозша
До 73 кг: Дастан Шаяхметов, Мади Жеткерген
До 81 кг: Аскар Наркулов, Азат Кумисбай
До 90 кг: Даниил Крылов, Нуржан Бейсенов
До 100 кг: Бейбит Мадеев, Мавлидов Мухаммедали.
