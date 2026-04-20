12 казахстанских дзюдоистов выступят на Grand Slam в Душанбе

Международная федерация дзюдо (IJF) опубликовала предварительный список спортсменов, которые примут участие в турнире серии Grand Slam в Душанбе (Таджикистан), передает BAQ.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

На престижном соревновании, которое пройдет с 1 по 3 мая, от Казахстана выступят 12 дзюдоистов.

До 60 кг: Нурадил Альжан, Токтар Умиталиев

До 66 кг: Нурсултан Зайзагалиев, Ердаулет Бозша

До 73 кг: Дастан Шаяхметов, Мади Жеткерген

До 81 кг: Аскар Наркулов, Азат Кумисбай

До 90 кг: Даниил Крылов, Нуржан Бейсенов

До 100 кг: Бейбит Мадеев, Мавлидов Мухаммедали.