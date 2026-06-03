Из Астаны запустили прямые рейсы в один из крупнейших городов Китая

Казахстан продолжает расширять авиасообщение с Китаем. С 2 июня авиакомпания Air Astana начала выполнять регулярные пассажирские рейсы по новому международному маршруту Астана – Гуанчжоу.

Как сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта, полеты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и четвергам на воздушных судах Airbus A321LR.

Открытие нового маршрута стало частью работы по расширению географии международных перевозок и увеличению количества рейсов по востребованным направлениям.

Ожидается, что прямое авиасообщение между столицей Казахстана и одним из крупнейших экономических центров Китая будет способствовать развитию торгово-экономического, инвестиционного, делового и туристического сотрудничества между двумя странами.

В ведомстве отмечают, что расширение маршрутной сети остается одним из приоритетных направлений развития гражданской авиации Казахстана.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2027 года планируется запуск первого прямого авиарейса между Алматы и Гонконгом. Новый маршрут намерена открыть флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific. Полеты по направлению Гонконг – Алматы – Гонконг будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330-300. Маршрут станет первым прямым авиасообщением между Казахстаном и Гонконгом и, как ожидается, будет способствовать развитию деловых, инвестиционных и туристических связей между двумя сторонами.