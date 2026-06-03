Найденного в мусорке младенца назвали Батыром
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Новорожденный мальчик, которого ранее обнаружили в пакете возле мусорных контейнеров в Актобе, продолжает получать необходимую медицинскую помощь. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, сообщили в управлении здравоохранения Актюбинской области.
По данным врачей, при поступлении вес младенца составлял 2900 граммов. Сейчас ребенок набрал 220 граммов, и его вес достиг 3120 граммов.
Медики отмечают положительную динамику. Анализы малыша нормализовались, он активно сосет и хорошо переносит лечение. В настоящее время специалисты готовят документы для его перевода в профильное детское учреждение.
Также стало известно, что мальчику дали имя Батыр.
Напомним, новорожденного обнаружили в пакете в одном из районов Актобе. Ребенка своевременно доставили в медицинское учреждение сотрудники полиции. После этого врачи начали оказывать ему необходимую помощь.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и разыскивают мать ребенка.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 3 июня
- В Астане появилось еще одно общественное пространство
- Задержан директор Алматинского вагонного депо
- Июнь принесет Казахстану жару до +46 градусов и грозовые ливни
- Ветеринарные паспорта и учёт пасек: В Казахстане усилят контроль за пчеловодством