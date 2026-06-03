Пенсионеру выплатят недополученную пенсию за прошлые годы

Пенсионер добился через суд перерасчета пенсионных выплат с момента их назначения после того, как уполномоченный орган отказался учитывать часть его трудового стажа, приобретенного в России.

Как следует из материалов дела, пенсионер Т. обратился в орган социальной защиты населения с заявлением о перерасчете пенсии. К заявлению он приложил вступившее в законную силу решение суда, которым был установлен трудовой стаж за периоды работы, ранее не учтенные при назначении пенсии.

После обращения уполномоченный орган произвел перерасчет пенсионных выплат. Однако перерасчет был сделан не с даты первоначального назначения пенсии, а только с момента обращения гражданина.

Почему возник спор

Пенсионер настаивал, что пенсия должна быть пересчитана с момента ее назначения, поскольку спорный трудовой стаж фактически существовал и ранее.

В свою очередь уполномоченный орган отказался удовлетворить это требование. В ведомстве указали, что трудовой стаж, приобретенный на территории Российской Федерации, не может учитываться для исчисления пенсионных выплат, поскольку Россия больше не является участником Соглашения о гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года.

Не согласившись с такой позицией, пенсионер обратился в административный суд.

Что решил суд

Суд встал на сторону истца и удовлетворил его требования.

При рассмотрении дела суд указал, что согласно статье 13 Соглашения СНГ пенсионные права граждан сохраняются даже в случае выхода государства из соглашения.

Кроме того, суд отметил, что трудовой стаж пенсионера фактически был подтвержден документально и содержался в его трудовой книжке. Дополнительным подтверждением стало вступившее в законную силу решение суда об установлении соответствующего юридического факта.

Суд также пришел к выводу, что именно действия уполномоченного органа привели к тому, что пенсионер не получил полный размер пенсионных выплат своевременно.

Вступившим в законную силу решением суд обязал уполномоченный орган произвести перерасчет пенсии с момента ее назначения и выплатить пенсионеру образовавшуюся разницу за весь прошедший период.