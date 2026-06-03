В Вашингтоне назвали возможные сроки завершения войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил на слушаниях в Конгрессе, что 2026 год «может принести хорошие новости» в вопросе урегулирования войны между Россией и Украиной.

По его словам, в настоящее время перспективы достижения мирного соглашения остаются ограниченными, поскольку стороны конфликта, особенно Россия, не готовы к существенным уступкам. При этом Вашингтон сохраняет готовность содействовать мирному процессу, если появится реальная возможность для прогресса.

Рубио также отметил, что США сложно считать полностью нейтральным посредником, поскольку Вашингтон оказывает Украине военную поддержку и сохраняет санкционное давление на Россию.

По его словам, американская сторона готова участвовать в переговорах лишь в том случае, если они будут иметь реальные шансы на результат.

Ранее президент США неоднократно заявлял о необходимости скорейшего завершения конфликта дипломатическим путем.