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  • Что увидят жители Астаны под эстакадой LRT рассказали урбанисты

Что увидят жители Астаны под эстакадой LRT рассказали урбанисты

Мы узнали когда завершится благоустройство вдоль всей линии.

Сегодня 2026, 16:49
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BAQ.kz / AI Сегодня 2026, 16:49
Сегодня 2026, 16:49
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Фото: BAQ.kz / AI

За первые недели работы линия LRT в Астане бьет рекорды пассажиропотока. Транспортный проект сразу полюбился жителям и гостям столицы, моментально вызвав у каждого желание прокатиться в вагонах. Однако до сегодняшнего дня пассажирам были доступны не все станции. Когда заработает остановка под названием "Жибек Жолы"? Спустя сколько месяцев люди смогут увидеть новые общественные пространства под эстакадой? Ищем ответы на эти и другие вопросы в нашем специальном репортаже. 

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