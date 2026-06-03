Что увидят жители Астаны под эстакадой LRT рассказали урбанисты
Мы узнали когда завершится благоустройство вдоль всей линии.
Сегодня 2026, 16:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 16:49Сегодня 2026, 16:49
114Фото: BAQ.kz / AI
За первые недели работы линия LRT в Астане бьет рекорды пассажиропотока. Транспортный проект сразу полюбился жителям и гостям столицы, моментально вызвав у каждого желание прокатиться в вагонах. Однако до сегодняшнего дня пассажирам были доступны не все станции. Когда заработает остановка под названием "Жибек Жолы"? Спустя сколько месяцев люди смогут увидеть новые общественные пространства под эстакадой? Ищем ответы на эти и другие вопросы в нашем специальном репортаже.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 3 июня
- В Астане появилось еще одно общественное пространство
- Задержан директор Алматинского вагонного депо
- Июнь принесет Казахстану жару до +46 градусов и грозовые ливни
- Ветеринарные паспорта и учёт пасек: В Казахстане усилят контроль за пчеловодством